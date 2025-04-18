Orijinal vadesine bakılmaksızın, vadesine bir yıl veya daha kısa süre kalan borçları kapsayan kalan vadeye göre KVDB stoku ise 223,6 milyar ABD doları olarak hesaplandı.

Bankalar ve Merkez Bankası Yükümlülüklerinde Farklı Seyir

Şubat ayında bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre yüzde 3,9 azalarak 77,4 milyar ABD doları oldu. Buna karşılık, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülüklerde yüzde 0,4’lük hafif bir artış gözlendi ve tutar 31,6 milyar ABD dolarına ulaştı.

Yurt içi bankaların yurtdışından sağladığı kısa vadeli krediler yüzde 8,3 düşüşle 19,2 milyar dolara gerilerken, yurt dışı yerleşik bankaların Türkiye’deki mevduatları yüzde 1,4 artarak 18,3 milyar dolara çıktı.

Döviz Tevdiatlarında ve Ticari Kredilerde Gelişmeler

Banka dışı yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları Şubat ayında 18,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Buna karşın, TL cinsinden mevduatlarda yüzde 7,2’lik bir düşüş yaşandı ve toplam 21,1 milyar ABD doları oldu.

Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku ise yüzde 1,2 oranında artışla 64,2 milyar ABD doları seviyesine çıktı. Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredilerde de yüzde 1,2 artışla 59,8 milyar dolara ulaşılırken, nakit kredilere dayalı yükümlülükler aynı oranla artarak 4,4 milyar dolara yükseldi.

Döviz Kompozisyonu: ABD Doları Ağırlığını Koruyor

Şubat ayı itibarıyla KVDB stokunun döviz cinslerine göre dağılımına bakıldığında, yüzde 35,8’inin ABD doları, yüzde 25,2’sinin Euro, yüzde 23,7’sinin Türk Lirası ve yüzde 15,3’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Öte yandan, kalan vadeye göre KVDB stokunda Merkez Bankası ve genel hükümet yükümlülüklerinde artış kaydedilirken, bankalar ve diğer sektörlerin yükümlülüklerinde azalma dikkat çekti.