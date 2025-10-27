Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI) tarafından 126 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen Kurumsal Yapay Zeka Araştırması, Türkiye’de yapay zekanın kurumsal düzeydeki konumuna ışık tuttu. Raporda, yapay zekayı gündemine alan kurum sayısının artmasına rağmen, stratejik ve yapısal dönüşümün henüz istenen seviyede olmadığı vurgulandı.

Her 10 Şirketten Sadece 1,5’inin Yapay Zeka Ekibi Var

Araştırmaya göre, odaklı yapay zeka ekibine sahip şirketlerin oranı %15,2 seviyesinde. Bu şirketlerin bir kısmı, YZ ekiplerini veri analitiği birimleriyle entegre ederek sürdürülebilir bir yapı oluşturmaya başladı.

Yapay zeka ekiplerinin %42’si 4 ila 10 kişiden oluşuyor. Bu da Türkiye’de yapay zeka alanındaki insan kaynağının hâlâ sınırlı bir ölçekte geliştiğini gösteriyor.

Şirketlerin Üçte Birinde Beş ve Üzeri Yapay Zeka Projesi Var

Araştırmada, beş ve üzeri yapay zeka projesi yürüten kurumların oranı %32,8 olarak açıklandı. Ancak bu projelerin önemli bir kısmı hâlâ pilot veya deneme aşamasında bulunuyor.

Onaylanmış bir YZ stratejisine sahip kurum oranı ise %37,6 seviyesinde. Raporda, şirketlerin çoğunun yapay zekayı gündemlerine aldıkları ancak net, kurumsallaşmış bir strateji oluşturmakta zorlandıkları belirtildi.

Yapay Zeka’da En Çok OpenAI Tercih Ediliyor

Üretken YZ alanında en çok kullanılan dil modelleri sırasıyla;

AçıkAI (%80)

Microsoft Yardımcı Pilot (%44)

Google İkizler (%42)

olarak sıralandı. Bu veriler, küresel üretken YZ platformlarının Türkiye’deki kurumsal ekosistem üzerinde belirleyici rol oynadığını ortaya koydu.