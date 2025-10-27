TFF’nin yürüttüğü kapsamlı araştırmada, profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemden 371’inin bahis hesabı bulunduğu , 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı belirlendi.

“Bir Hakem 18 Bin 227 Kez Bahis Oynamış”

Hacıosmanoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada çarpıcı detaylar paylaştı:

"Üst klasman hakemlerden 7'sinin, üst klasman yardımcı hakemlerden 15'inin, klasman hakemlerinden 36'sının ve klasman yardımcı hakemlerinden 94'ünün bahis faaliyetinde bulunduğu tespit edildi. 10 hakem 10 binin üzerinde bahis oynamış durumda. Hatta bir hakem tek başına 18 bin 227 kez bahis oynamış. 42 hakem ise binin üzerinde futbol müsabakasında bahis oynamış."

Bazı hakemlerin sadece bir maçta bahis oynadığı, bazılarının ise uzun süredir düzenli olarak bahis faaliyetlerinde bulunduğu ifade edildi.

TFF Disiplin Süreci Başlatıyor

Hacıosmanoğlu, bahis oynadığı tespit edilen hakemlerle ilgili disiplin soruşturmasının derhal başlatılacağını vurguladı.