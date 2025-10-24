Yeni düzenleme ile kurulacak bölge laboratuvarları, ileri düzey testlerin yerinde yapılmasını sağlayacak. Böylece vatandaşlar, başka illere sevk edilmeden doğru ve hızlı sonuçlara ulaşabilecek. Yönetmeliğe göre tüm laboratuvarlar dış kalite kontrol programlarına katılacak ve test güvenilirliği uluslararası standartlarla takip edilecek.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bu adımın tanıdan tedaviye kadar uzanan süreçte hem vatandaşlar hem de sağlık sistemi için güçlü ve sürdürülebilir bir yapı oluşturduğunu belirtiyor. Artık laboratuvarlar yalnızca tanı koymakla kalmayacak; tedaviye yön verecek, inovasyonu destekleyecek ve halk sağlığına doğrudan katkı sağlayacak stratejik merkezler haline gelecek.

Vatandaşlar açısından ise değişikliklerin somut faydaları bulunuyor. Yeni sistem sayesinde Türkiye’nin herhangi bir şehrinde yaşayan herkes, aynı standart, hız ve doğrulukta laboratuvar sonuçlarına erişebilecek. Bu durum, tanının hızlanması, tedaviye erken başlanması ve sağlık hizmetine erişimin kolaylaşması anlamına geliyor.

Yeni yönetmelik ayrıca laboratuvarlarda dijital stok, cihaz ve test yönetimi uygulanmasını zorunlu kılarak sürecin şeffaf ve hatasız yürütülmesini sağlıyor. Halk sağlığını, hasta güvenliğini veya test doğruluğunu tehlikeye atan durumlarda ise uyarı dönemi olmaksızın doğrudan müdahale edilmesi mümkün olacak.

Bu adım, Türkiye’de laboratuvar tıbbının modernizasyonunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor ve ülke genelinde sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltecek.