Rapora göre, son üç ayda iş durumunda gözlenen iyileşme FHGE’nin yükselmesine katkı sağlarken, hem son üç ay hem de gelecek üç ay için hizmetlere olan talep beklentisi endeksi baskılayan bir etki gösterdi. İstihdam tarafında ise son üç ayda artış bildirenlerin sayısındaki artış yavaşlarken, gelecek üç ayda istihdamın artacağı yönündeki beklentiler güç kazandı.

Kârlılık açısından yapılan değerlendirmelerde ise, hem son üç ay hem de gelecek üç ay için kârlılıkta artış bekleyenlerin sayısındaki yükseliş gözlendi.

Alt sektörlerde ise değişimler farklılık gösterdi. ‘Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)’ endeksi 4,1 puan, ‘Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler’ endeksi 1,5 puan artarken, ‘Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)’ endeksi 1,9 puan geriledi.

Uzmanlar, endeksteki artışın, finansal sektörde iş durumu ve kârlılık beklentilerindeki güçlenmeden kaynaklandığını, ancak hizmet talebindeki zayıf seyir ve sigorta sektöründeki gerilemenin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtiyor.