Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu önemli başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin turizmdeki kararlı yükselişinin tesadüf olmadığını vurgulayarak, “Beşincilikten dördüncülüğe yükselerek turizmdeki gücümüzü bir kez daha tescilledik” dedi.

Ersoy'un Paylaşımı Şöyle:

"Türkiye, Dünya Turizminde İlk 4’te! Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UN Tourism) yayımladığı Mayıs 2025 Dünya Turizm Barometresi’ne göre Türkiye, 2024 yılında 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyle, dünyada en çok turist ağırlayan 4. ülke oldu. Bir önceki yıla göre bir basamak yükselerek 5. sıradan 4. sıraya çıkan Türkiye, bu alandaki istikrarlı yükselişini sürdürdü. 2024 yılı toplam ziyaretçi sayımız ise 62,3 milyona ulaştı. Bu büyük başarı; tarihî mirasımızı ve kültürel zenginliğimizi etkili biçimde tanıtmamızın, güçlü altyapımızın ve dört mevsime yayılan turizm çeşitliliğimizin bir sonucudur. Türkiye artık sadece izlenen değil, örnek alınan bir turizm ülkesi konumundadır."

“Türkiye artık örnek alınan bir turizm ülkesi”

Türkiye’nin son yıllarda izlediği stratejik ve sürdürülebilir turizm politikalarının meyvelerini verdiğine dikkat çeken Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

“Tarihi mirasımızı, kültürel zenginliğimizi ve doğal güzelliklerimizi dünyaya en doğru şekilde tanıtmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Güçlü altyapımız, dört mevsime yayılan ürün çeşitliliğimiz ve sürdürülebilir turizm anlayışımız sayesinde Türkiye artık sadece izlenen değil, örnek alınan bir turizm ülkesi konumundadır.”

Küresel liderlik vurgusu

UN Tourism verilerine göre 2024 yılında en fazla turist çeken ilk beş ülke sırasıyla Fransa, İspanya, ABD, Türkiye ve İtalya olarak açıklandı. Türkiye’nin bölgesel cazibesini küresel başarıya dönüştürdüğünü ortaya koyan rapor, aynı zamanda ülkenin turizm altyapısına yaptığı yatırımların ve pazarlama stratejilerinin başarısını da gözler önüne serdi.

Sektör temsilcileri ise Türkiye’nin 2025 hedeflerinde üçüncülük için ciddi bir potansiyele sahip olduğunu belirtiyor. Yeni pazar arayışları, dijitalleşme yatırımları ve gastronomi, kültür, sağlık ve spor turizmi gibi alanlara yapılan odaklı yatırımlar sayesinde Türkiye’nin turizmdeki büyümesini sürdürmesi bekleniyor.

Turizmde istikrar ve vizyonun meyvesi

Türkiye’nin dünya turizm ligindeki yükselişi, hem devletin stratejik yönetişimi hem de özel sektörün dinamizmiyle şekilleniyor. 2024 yılı rakamları, ülkenin sadece bir tatil destinasyonu değil, aynı zamanda küresel ölçekte söz sahibi bir turizm markası haline geldiğini bir kez daha kanıtladı.