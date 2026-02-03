Erdoğan, Merkez Bankası rezervlerindeki artıştan turizm gelirlerindeki rekora, imalat sanayine yönelik yeni finansman paketinden istihdam desteklerine kadar birçok alanda olumlu gelişmeler yaşandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası rezervlerinin tarihi bir seviyeye ulaştığını belirterek, “İktidarı devraldığımızda 27 milyar dolar olan rezervlerimiz, geçen hafta itibarıyla 215,6 milyar dolara yükseldi. Bu tablo milletçe hepimizi sevindiren ve geleceğe dair umutlarımızı artıran bir gelişmedir” dedi. Erdoğan, ekonomide karamsarlık aşılamaya çalışan çevrelere de tepki göstererek, hükümetin üreten, ihraç eden ve istihdam sağlayan kesimlerin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Turizm Gelirinde Rekor

2025 yılı turizm verilerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk turizminin yılı rekorla kapattığını söyledi. Erdoğan, “2025 yılında turizm gelirimiz yüzde 6,8 artışla 65,2 milyar dolara ulaştı. Bu rakamla 64 milyar dolarlık hedefimizi aşmış olduk” diye konuştu. Ziyaretçi sayısının 63,9 milyona yükseldiğini aktaran Erdoğan, kişi başı gecelik harcamanın da 114 dolara çıkarak rekor kırdığını belirtti. Erdoğan, 2026 yılı için turizm gelir hedefinin 68 milyar dolar olduğunu açıkladı.

İmalat Sanayine 100 Milyar Liralık Finansman Paketi

Ekonomiye ilişkin en dikkat çekici başlıklardan biri ise imalat sanayine yönelik yeni destek paketi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm imalat sanayi işletmelerini kapsayan 100 milyar lira büyüklüğünde uygun koşullu bir finansman paketinin devreye alınacağını duyurdu.

Pakete ilişkin detayları paylaşan Erdoğan, “6 ay ana para ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli bu pakette finansman maliyeti piyasa şartlarının altında olacak. İstihdam yoğunluklarıyla orantılı olarak işletme başına 50 milyon liraya kadar kredi imkanı sunacağız” dedi. Erdoğan ayrıca, kredi paketinin kefalet sistemiyle destekleneceğini ve KOBİ’lerin teminat sorunu yaşamadan bu imkanlardan faydalanabileceğini belirtti.

İstihdamı Koruyana Ek Destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihdamı koruyan KOBİ’lere yönelik ek teşviklerin de devreye alınacağını açıklayarak, KOSGEB aracılığıyla 10 puanlık finansman indirimi sağlanacağını ifade etti. Bu desteklerle imalat sanayinin finansmana erişiminin kolaylaştırılmasının ve üretimin güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Erdoğan, açıklamalarını “Ekonomide güçlü Türkiye hedefimiz doğrultusunda yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.