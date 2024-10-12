Maçtan dakikalar
5. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun şutunda top yandan auta çıktı.
7. dakikada Ferdi’nin soldan ortasında ceza sahası içinde Barış’ın kafa vuruşunda kaleci Nikic topu iki hamlede kontrol etti.
12. dakikada Hakan’ın kullandığı köşe atışında altıpasta noktasında Merih’in kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.
22. dakikada Arda’nın pasında caza sahası çizgisinde topla buluşan Yunus’un şutunda top az farkla direğin solundan auta çıktı.
30. dakikada Marusic’in sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Camaj’ın şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.
45+2. dakikada Arda'nın ceza sahası içi sağ kanattan ortasında Abdülkerim'in kafa vuruşunda top az farkla direğin sağından dışarı gitti.
53. dakikada ceza sahası dışından Arda’nın sert vuruşunda top az farkla direğin sağından auta çıktı.
55. dakikada Orkun’un şutunda top direkten döndü, dönen topa Arda’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı gitti.
59. dakikada Camaj’ın sağdan ortasında topa iyi yükselen Krstovic’in kafas vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
66. dakikada Bakic’in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Osmajic’in şutunda top yandan auta çıktı.
69. dakikada Kenan’ın sol çaprazdan vurduğu şutu direkten dönerken, dönen topu İrfan Can’ın ağlara gönderdi. 1-0
84. dakikada Zeki’nin ara pasında topla buluşan Hakan’ın volesi defansa çarpıp direk dibinden kornere gitti.
Hakemler: Daniele Chiffi, Alessio Berti, Luigi Rossi
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür (Zeki dk. 62), Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün (İrfan Can dk. 62), Arda Güler (Kaan dk. 83), Kerem Aktürkoğlu (Kenan Yıldız dk. 69), Barış Alper Yılmaz (Bertuğ Yıldırım dk. 46)
Yedekler: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Samet Akaydın, Okay Yokuşlu, Eren Elmalı, Semih Kılıçsoy, Emirhan Topçu
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Karadağ: Igor Nikic, Adam Marusic, Igor Vujacic, Nikola Sipcic, Andrija Vukcevic, Driton Camaj (Osmanjic dk. 61), Marko Bakic (M. Vukotic dk. 90), Edvin Kuc (Jankovic dk. 61), Vlademir Jovovic (Brnovic dk. 76), Stevan Jovetic (Mugosa dk. 76), Nikola Krstovic
Yedekler: Milan Mijatovic, Daniel Petkovic, Risto Radunovic, Marko Vukcevic, Marko Tuci, Slobodan Rebuzic, Illija Vukotic
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Gol: İrfan Can (dk. 69) (Türkiye)
Sarı kartlar: Arda, Zeki, Orkun (Türkiye), Brnovic, Osmajic (Karadağ)