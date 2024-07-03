Türkiye EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Son 16 Turu’nda kozlarını paylaştığı Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Galibiyet sonrası tüm Türkiye’de olduğu gibi sokağa çıktı.

Araçlarla uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar korna ve oyun havalarıyla kutlamalar yaptı. Renkli anlar kameraya yansırken, tüm Türkiye, Hollanda ile oynanacak maça şimdiden nefesleri tuttu.

Antalya

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibini Merih Demiral'in golleriyle 2-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi. Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte Antalya sokakları şenlik alanına döndü. Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere Antalyalılar araçları ile birlikte ana caddelerde konvoy düzenledi. Sokağa dökülen vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla çeyrek finali doyasıya kutladı.

“Türk'te bu yürek oldukça herkes bize boyun eğecek”

Galibiyeti doyasıya yaşayan Çağla Elmas, “Gururu bize yaşatan sporcularımıza çok teşekkür ediyoruz Yürekten coşkuluyuz, inanıyoruz ve devam edeceğiz yolumuza. Hollanda‘yı da geçeriz her şeyi de atlatırız. Türk'te bu yürek oldukça herkes bize boyun eğecek” dedi.

Bir diğer vatandaş da, “Coşkuluyuz tabii ki. Çok mutluyuz kazandık ve çeyrek finaldeyiz. Hollanda'yı da inşallah geçeceğiz” diye konuştu.

Bursa

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Son 16 Turu'nda Avusturya ile karşı karşıya geldiği maçta Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bursa'da vatandaşlar galibiyet sonrası sokağa akın etti.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Son 16 Turu'nda kozlarını paylaştığı Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Galibiyet sonrası tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da vatandaşlar sokağa çıktı. Araçlarla uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar korna ve oyun havalarıyla kutlamalar yaptı. Renkli anlar kameraya yansırken, tüm Türkiye, Hollanda ile oynanacak maça şimdiden nefesleri tuttu.

Sakarya

A Milli Futbol Takımı, Merih Demiral'ın 2 golü ile Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Galibiyetin coşkusu Sakarya ve Kocaeli'nde cadde ile sokaklara sığmadı.

Almanya'nın ev sahipliği yaptığı EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı'nın maçları büyük heyecana sahne oluyor. Son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı'nın maçı için Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adapazarı ilçesinde bulunan millet bahçesine dev bir ekran kurdu. Sakaryalı futbolseverler, daha önceki maçlarda olduğu gibi milli takım için yeniden millet bahçesinde tek yürek oldu. Kırmızı-beyaz formalar ile alanı dolduran ve bayrakları dalgalandıran Sakaryalılar, tezahüratlar eşliğinde coşkulu bir şekilde milli maçı takip etti.

Maçın bitiş düdüğü çalmasının ardından Merih Demiral'in 2 golü ile gelen galibiyetin coşkusu Sakarya ve Kocaeli'nde sokaklara sığmadı. Meşaleler, sloganlar ve tezahüratlar eşliğinde araçlarıyla sokaklara akın eden vatandaşlar, galibiyeti büyük bir coşkuyla yaşadı. Kocaeli'de de Kent meydanında maçı izleyen binlerce taraftar, hakemin son düdüğü ile havalara uçtu. Vatandaşlar ardından şehir merkezinde galibiyet turu attı. Bayrak sallayan ve meşale yakan taraftarların coşkusuna 7'den 70'e herkes ortak oldu.

Aydın

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda rakibi Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselirken, milli maçı Kent Meydanı'nda izleyen binlerce Aydınlı ise çeyrek finali coşkuyla kutladı. Ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla galibiyeti kutlayan vatandaşlar, sokak ve caddeleri kırmızı-beyaza boyadı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda Leipzig Stadyumu'nda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Milli heyecanı bir arada yaşamak için binlerce Aydınlı Atatürk Kent Meydanı'na akın etti. Meydanda kurulan dev ekranda milli maçı bir arada izleyen Aydınlılar, zorlu geçen mücadelenin sonunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen yükselen milli takımın zaferini coşkuyla kutladı.

Aydın sokaklarını kırmızı-beyaza boyayan binlerce vatandaş, çeyrek finale yükselmeyi coşkuyla kutladı. Adnan Menderes Bulvarı başta olmak üzere tüm sokak ve caddelere taşan galibiyet sevinci sonrasında arabalarla konvoy yapan taraftarlar Türk bayrakları ve marşlar ile çeyrek finali kutladı.

Atatürk Kent Meydanı'nda vatandaşlarla bir arada milli maçı seyreden Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin de, maç sonunda eline aldığı Türk bayrağı ile birlikte kutlamalara katılarak, Milli Takım'a başarılar diledi.

Kuşadası

Kuşadası, Türkiye’nin Avusturya karşısında aldığı zaferle coşkulu anlara sahne oldu. Kafelerde marşlar çalınırken, millilerimizin başarısı kutlandı.

Maçın henüz 1. dakikasında Melih Demirbaş’ın golüyle öne geçen Türkiye, Merih Demirtaş’ın 38. dakikada attığı golle durumu 2-0’a getirdi. Avusturya’nın tek golü ise M. Gregoritsch tarafından 66. dakikada kaydedildi. Başka gol olmayınca maç 2-1 Türkiye’nin üstünlüğü ile sona erdi.

Bu galibiyetle Türkiye, çeyrek final biletini alarak büyük bir başarıya imza attı. Kuşadası’nda milli heyecan ve coşku doruktaydı. Vatandaşlar çeyrek finali doyasıya kutladı.

Düzce

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale kalması Düzce'de coşkuyla kutlandı.

Düzce Belediyesi tarafından Bahçeşehir Yeşilvadi'de ay-yıldızlıların EURO 2024 Son 16 Turu maçı için dev ekran kuruldu. Binlerce Düzceli tek yürek olarak maçı heyecanla takip etti. 90 dakika boyunca heyecanla mücadeleyi takip eden Düzceliler maçın son düdüğü ile birlikte adeta kendinden geçti. Tezahüratlar yapan Düzceliler, çeyrek finali coşku ile kutladı.

Gümüşhane

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1'lik skorla geçen A Milli Futbol Takımı çeyrek finale yükseldi. Millilerin çeyrek finale yükselmesi Gümüşhane'de coşkuyla kutlandı.

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda rakibi Avusturya'yı 2-1'lik skorla geçen A Milli Futbol Takımı çeyrek finale yükseldi. Maçı Gümüşhane Belediyesi önündeki Fatih Parkı'nda bulunan dev ekranda izleyen vatandaşlar, ay-yıldızlıları destekledi. Çeyrek finale yükselme mücadelesinde maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte Gümüşhaneli vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

İzmir

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti İzmir'de coşkuyla kutlandı.

A Milli Futbol Takımı'nın, Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya karşısındaki 2-1'lik galibiyetinin ardından vatandaşlar İzmir Gündoğdu Meydanı ve Kordon'da büyük sevinç yaşadı. Coşkulu kalabalık, ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla konvoy yaparken, milli takımın başarısını doyasıya kutladı.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

İstanbul

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi İstanbullular, Yedikule Hisarı'nda kurulan dev ekrandan takip etti.

Almanya ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Leipzig Stadı'nda Avusturya ile mücadele etti. İstanbul'da da milli maç heyecanı vardı. Bazı vatandaşlar milli maç heyecanını evinde bazı vatandaşlar ise belli yerlere kurulan dev ekranlarda izledi. Fatih Yedikule Hisarı'nda kırmızı-beyaz formalar ile alanı dolduran futbol severler, tezahüratlar eşliğinde kurulan ekrandan maçı seyrettiler. İstanbul Valisi Davut Gül ve Fatih Belediye Başkanı da milli maçı seyretmek için Yedikule Hisarı'na geldiler.

Maç öncesi konuşan Vali Gül, ”Yenmek istiyoruz şu an hiçbir tahminim yok. İnşallah çeyrek finale çıkarız” şeklinde konuştu.

Kayseri

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek, çeyrek finale yükselmesi Kayseri'de büyük bir sevince neden oldu.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı Merih Demiral'ın 1. ve 59. dakikalarda attığı gollerle yendi. Kırmızı-beyazlılar zorlu müsabakada Avusturya'yı eleyerek, adını çeyrek finale yazdırdı. A Milli Futbol Takımı çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti. Çeyrek final maçı 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.



Öte yandan, A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 mağlup etmesi, Kayseri'de büyük bir sevince neden oldu. Kentte vatandaşlar araçlarla konvoy oluşturarak, büyük mutluluk yaşadı. Meşalelerle ve bayraklarla coşkulanan vatandaşlar tezahürat eşliğinde A Millilerin çeyrek finale çıkmasını kutladı.