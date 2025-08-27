ENR Dergisi’nin “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde yer alan 45 Türk firması, Türkiye’nin dünya ikinciliğini korumasını sağladı. Listenin en ilk sırasında 76 firmayla Çin, üçüncü sırasında ise 42 firmayla ABD yer alıyor

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, sektörün karşılaştığı tüm zorluklara rağmen çalışmaların kesintisiz sürdüğünü belirterek “Türk müteahhitlerimiz, uluslararası projelerde gösterdikleri kararlılık, özveri ve girişimci güçleriyle bir kez daha ülkemiz için gurur kaynağı oldular. Tekrar anlıyoruz ki; küresel krizler, ekonomik dalgalanmalar ve bölgesel çatışmalar gibi zorluklar, başarılarımızın önünde bir engel değil; aksine, sınırları aşma, yeni pazarlara açılma ve farklı coğrafyalarda sürdürülebilir projeler geliştirme kararlılığımızı daha da güçlendiriyor” dedi.

Dünya çapında referans alınan inşaat sektörü dergisi ENR’ın (Engineering News Record), her yıl müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayımladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi” açıklandı. Türkiye, 45 firma ile listedeki ikinciliğini korudu.

ENR tarafından hazırlanan rapora göre, listede yer alan 250 firmanın 2024 yılında üstlendiği toplam proje değeri 502 milyar dolara ulaştı. Raporda, müteahhitlik firmaları için zorlukların giderek arttığına dikkat çekilirken, bölgesel çatışmaların tedarik zincirlerinde aksamalara ve maliyetlerde dalgalanmalara yol açtığını, bunun da bazı küresel pazarlarda kârı ciddi ölçüde düşürdüğüne vurgu yapıldı.

İlk 100’de 8 Türk firması yer aldı

Türk firmalarının listede yükselişi de dikkat çekiyor. İlk 50 firma arasında 2 Türk firması, ilk 100 firma arasında ise 8 Türk firması yer alırken, enerji alt sektörü listesinde bir Türk firması da ilk 10’a girmeyi başardı. Geçen yıl açıklanan listede ilk 50 arasında 1, ilk 100 arasında 6 Türk firması bulunuyordu. Bu sonuç, Türkiye’nin küresel inşaat piyasasında gücünü ve rekabetçiliğini sürdürdüğünün somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Çalık Holding’e bağlı Çalık Enerji ve GAP İnşaat bu yıl da listede yer alırken, geçtiğimiz yıl yer almayan Kalyon, BCM, ORKUN ve YDA ise bu yıl dünyanın en büyük 250 müteahhidi arasına girmeyi başardı.

“Türk müteahhitlerimiz ülkemiz için gurur kaynağı oldular”

TMB Başkanı M. Erdal Eren ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Türk müteahhitlerimiz, uluslararası projelerde gösterdikleri kararlılık, özveri ve girişimci güçleriyle bir kez daha ülkemiz için gurur kaynağı oldular. Tekrar anlıyoruz ki; küresel krizler, ekonomik dalgalanmalar ve bölgesel çatışmalar gibi zorluklar, başarılarımızın önünde bir engel değil; aksine, sınırları aşma, yeni pazarlara açılma ve farklı coğrafyalarda sürdürülebilir projeler geliştirme kararlılığımızı daha da güçlendiriyor. Türk firmalarının listedeki tırmanışı da bu kararlılığın bir göstergesi oluyor. Türk müteahhitlerinin 2024 yılında toplam 137 ülkede 31 milyar doların üstünde yeni proje üstlenmiş olması da bunu destekliyor. Üstlenmiş olduğumuz her bir projeyi, sadece bir inşaat çalışması değil, aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası arenadaki itibarının ve rekabet gücünün somut bir göstergesi olarak görmekteyiz. Bu nedenle Türk müteahhitlerimizin ortaya koyduğu performans, hem sektörümüzün hem de ülkemizin geleceğine dair umut verici bir tablo çiziyor. Bizler, her koşulda yenilikçi ve çözüm odaklı yaklaşımlarımızla bu başarıları artırmaya devam edeceğiz.”

ENR’IN “DÜNYANIN EN BÜYÜK 250 ULUSLARARASI MÜTEAHHİDİ LİSTESİ”NDEKİ TÜRK FİRMALARI

2025

2024

FİRMA

2025

2024

FİRMA

1

46

54

ENKA

24

149

144

METAG

2

50

53

RÖNESANS

25

152

155

POLAT YOL

3

61

48

LİMAK

26

166

178

ONUR

4

63

108

ÇALIK ENERJİ

27

171

190

ÜSTAY

5

72

87

ESTA

28

173

225

IC İÇTAŞ

6

84

113

TAV

29

174

181

MBD

7

88

84

ANT YAPI

30

177

219

MAKYOL

8

92

105

GÜLERMAK

31

178

163

ALARKO

9

103

82

YAPI MERKEZİ

32

179

188

YÜKSEL

10

108

104

CENGİZ

33

185

211

STFA

11

109

106

ASLAN YAPI

34

190

**

YDA

12

113

115

KUZU GRUP

35

191

185

DEKİNSAN

13

115

209

MAPA

36

192

202

SUMMA

14

129

151

KOLİN

37

202

206

İRİS

15

131

**

KALYON

38

207

204

TEPE

16

132

117

NUROL

39

208

246

DOĞUŞ

17

136

**

BCM

40

210

**

MESA

18

142

176

GAP

41

212

234

ZAFER

19

143

121

TEKFEN

42

215

222

SMK

20

145

156

BAYBURT GRUP

43

229

227

DORÇE

21

146

170

SEMBOL

44

231

**

ÖZKAR

22

147

162

İLK

45

234

**

ORKUN

23

148

145

ESER