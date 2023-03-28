Tunceli’den deprem bölgesindeki öğrencilere DYK desteği

Tunceli’den 5 gönüllü öğretmen depremden etkilenen Malatya’da öğrencilere Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) desteği veriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlık sürecine destek için 510 DYK noktası oluşturdu. Kurslarda, EBA TV’de ders anlatan ve ders kitabı yazarı olan öğretmenlerin görev yapmalarının yanı sıra 71 ilde bulunan ölçme ve değerlendirme merkezleri de DYK’lerde gönüllü olarak görev alan öğretmenlere destek sunuyor.

Bu çerçevede Tunceli’de de ölçme ve değerlendirme merkezinden 5 gönüllü öğretmen, Malatya’da DYK sürecinde görev alıyor. 2 farklı kurs merkezinde görev alan öğretmenler, 7 gün boyunca sınava hazırlanan öğrencilere destek oluyor.