Tunceli’den Adıyaman’a ’Sevgi Bağı’ kampanyası

Tunceli Valiliği, Adıyaman’daki afetzede çocuklar için ’Sevgi Bağı’ kampanyası başlattı.

Tunceli Valiliği tarafından Adıyaman’daki çocuklar için ’Sevgi Bağı’ kampanyası başlatıldı. Kampanya çerçevesinde toplanacak oyuncak ve kırtasiye malzemeleri çocuklara gönderilecek. Valilik kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşların bağışlarını kent merkezinde bulunan Elif Güntaş, Diyap Ağa ve Latif Büyükdağ ilkokullarına teslim edebileceklerini belirtti.