Tunceli’de toplanan oyuncak ve kırtasiye malzemeleri Adıyaman’a gönderildi

Tunceli’de valilik öncülüğünde başlatılan kampanya çerçevesinde toplanan oyuncak ve kırtasiye malzemeleri Adıyaman’daki depremzede çocuklara gönderildi.

Tunceli’de Vali Mehmet Ali Özkan’ın talimatıyla başlatılan kırtasiye ve oyuncak bağış kampanyası çerçevesinde toplanan malzemeler, Adıyaman’daki depremzede çocuklara gönderildi. Tunceli Valiliği, kampanyaya destek veren vatandaşlar ile kamu kurumlarına teşekkür etti.