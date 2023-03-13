Tunceli’de sağanak yağış etkili oldu

Meteorolojinin Tunceli için yaptığı yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından kentte yağmur etkisini göstermeye başladı.

Kentin alçak kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök görüntülü sağanak yağış etkili olurken, Pülümür ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinden alınan bilgiye göre Tunceli’de sağanak yağışların cumartesi gününe kadar devam edeceği kaydedildi.