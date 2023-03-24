Tunceli’de öğrenciler MEB-AKUB ekibiyle bir araya geldi

Tunceli’de bir grup öğrenci, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve depremde arama-kurtarma faaliyetinde bulunan MEB-AKUB ekibine teşekkür ziyaretinde bulundu.

Tunceli merkez Latif Büyükdağ İlkokulu öğrencileri okul idarecileriyle birlikte 6 Şubatta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve büyük yıkım ve ölümlere yol açan depremde arama-kurtarma çalışmalarına katılan Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB)’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleşen ziyarette, öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, Müdür Yardımcısı Ali Ekber Küçük ile MEB AKUB personeli karşıladı.

Gösterdikleri duyarlılık nedeniyle idareci ve öğrencilere teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, deprem konusunda bilinçlenmenin önemine değinerek, arama-kurtarma faaliyetlerinin hayati önemini anlayan öğrencilerin bu çabalara gösterdiği ilgiden ayrıca memnun olduğunu belirtti.

Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale planı çerçevesinde Tunceli MEB AKUB personeli diğer ekiplerle birlikte Adıyaman’a gönderilmişti. Personel, diğer arama kurtarma ekipleri ile birlikte 171 kişinin enkazdan canlı çıkarılmasına destek vermişti.