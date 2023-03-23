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Tunceli’de kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı
Tunceli’de kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon izleme değerlendirme komisyonu toplantısı düzenlendi.
TUNCELİ 23.03.2023, 14:04
Tunceli’de kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon izleme değerlendirme komisyonu toplantısı düzenlendi.
Tunceli’de Vali Yardımcısı Kemal Sefa Gökmenoğlu başkanlığında kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon izleme değerlendirme komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.
Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen komisyon toplantısına, kurul üyeleri katılırken, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.