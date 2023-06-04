Tunceli’de hafif ticari araç şarampole devrildi: 6 yaralı
TUNCELİ-ERZİNCAN KARAYOLUNDA HAFİF TİCARİ ARACIN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, 2’Sİ ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI.
TUNCELİ 04.06.2023, 09:59
Tunceli-Erzincan karayolunda hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, Tunceli-Erzincan karayolu Kırmızı Köprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 FL 342 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.