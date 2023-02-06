Tunceli’de eğitim öğretime bir gün ara verildi

Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okulların yarın tatil edildiğini bildirdi.

Konuya ilişkin Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Tunceli ilimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle muhtemel risklerin önüne geçmek üzere; 07.02.2023 Salı günü, 1 gün süre ile ilimiz genelindeki okulların tüm kademelerinde (Halk Eğitim, Gençlik Spor Kursları vb. dahil ) eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan hamile ve engelli personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.