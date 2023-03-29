Memleketine her yıl binlerce fidan gönderiyor

Bursa’da botanik işiyle uğraşan Yusuf Akkoyun, memleketi Tunceli’ye her yıl binlerce fidan gönderiyor. Gönderilen fidanların büyük bölümü vatandaşlara dağıtılırken bir bölümü de belediyeler tarafından dikiliyor.

Bursa’da yaşayan ve botanik işiyle uğraşan Yusuf Akkoyun, uzun yıllardır memleketi Tunceli’ye tırlar dolusu meyve fidanı ile süs bitkileri yolluyor. Gönderilen meyve fidanlarının tamamına yakını vatandaşlara dağıtılırken, süs bitkileri ise belediyeler tarafından peyzaj amacıyla kullanılıyor.

Bursa’da bir gıda firmasından emekli olduktan sonra fidan işiyle uğraşmaya başladığını dile getiren Yusuf Akkoyun, “Bu işte durumumuzu biraz düzeltince yönümüzü memleketimize döndük. Elimizden geldiğince memleketimize katkı sunmaya çalışıyoruz. Birkaç yıldır devam eden bu çalışma çerçevesinde yaklaşık 20 bin fidan ve süs bitkisini vatandaş ve belediyelere ulaştırılmasını sağladık. Bundan sonra da yine memleketimize fidan ve süs bitkisi desteği sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.