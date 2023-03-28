50 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yalnız yaşayan Birol Çelik evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Çemişgezek ilçesine bağlı Yemişdere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Birol Çelik’ten (50) haber alamayan yakınları evine gitti. Eve girenler Birol Çelik’i hareketsiz halde yatarken gördü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Çelik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Çelik’in cenazesi ön incelemenin ardından otopsi için Elazığ Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.