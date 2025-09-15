100 bin metrekarelik alanda, 1.500’den fazla markanın katılımıyla gerçekleşen fuarda Tulû Porselen’in standı büyük ilgi gördü.

Tulû Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kılınç, fuar sırasında Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş’a yaptığı açıklamalarda markanın yolculuğunu ve vizyonunu anlattı.

“Tulû, kelime anlamıyla güneşin doğuşunu, aydınlığı temsil ediyor. Biz de 1995’ten bu yana önce çini, ardından seramik ve şimdi de porselen alanında yeniden doğuşu, yeniliği simgeleyen ürünler ortaya koyuyoruz” diyen Kılınç, Kütahya’daki üretim tesislerinde 50.000 m²’lik alanda, 1.000’in üzerinde çalışanla faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Kılınç, Tulû Porselen’in üretim yaklaşımını ise şu sözlerle özetledi:

“Bizim için esas olan, müşterilerimizin hayallerini gerçekleştirmek. Üretimde dijitalleşmeden özel kristal sırlara, renk tasarımlarından kalite standartlarına kadar her adımı titizlikle yönetiyoruz. ISO 9001:2015 Kalite Güvence Sistemi’ni uyguluyor, çevre duyarlılığını da üretimimizin merkezinde tutuyoruz.”

Şirketin misyonunun “dünya için üretmek, Türkiye için çalışmak” olduğunu vurgulayan Kılınç, amaçlarının her sofrada yer alabilecek, zarif, estetik ve sağlıklı porselen ürünleri makul fiyatlarla sunmak olduğunu söyledi.

Tulû Porselen, bugün 45 ülkeye ihracat yaparak Türkiye’nin gururu olmaya devam ediyor. Zuchex 2025’te sergilediği yenilikçi koleksiyonlarıyla ziyaretçilerden tam not alan marka, önümüzdeki dönemde de hem teknolojiyi hem de tasarımı harmanlayarak global pazardaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.