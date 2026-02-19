Cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkileri yüzünden kraliyet unvanları elinden alınan İngiltere Kralı III. Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor hakkında yürütülen kamu görevini kötüye kullanma soruşturması kapsamında bir ilk yaşandı. İngiltere polisi, daha önce Kraliyet ailesinin resmi konutu Windsor Kalesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra yaşamaya başladığı Sandringham'da bulunan bir kır evinin çevresinde çok sayıda polis aracının görülmesinin ardından Andrew'un kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu. Polis, bugün 66 yaşına giren eski prens Andrew'un Berkshire ve Norfolk'taki adreslerinde geniş çaplı arama başlattığı kaydedildi. polis tarafından yapılan açıklamada, "Soruşturma kapsamında bugün Norfolk'tan 60'lı yaşlarda bir erkek, kamu görevinde usulsüzlük şüphesiyle gözaltına alındı. Berkshire ile Norfolk'taki adreslerde aramalar yapılmaktadır. Söz konusu kişi şu anda polis gözetiminde tutulmaktadır" denildi.



İlk kez gözaltına alındı

Epstein ile bağlantıları nedeniyle çeşitli iddialarla gündeme gelen eski prens ilk kez gözaltına alınmış oldu. Andrew Mountbatten-Windsor bugüne kadar kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetmişti.



Andrew'in gizli bilgileri Epstein'a ilettiği görülmüştü

ABD Adalet Bakanlığı, 30 Ocak'ta üst düzey siyasetçiler ve iş insanlarıyla bağlantıları skandallara konu olan cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile bağlantılı 3,5 milyon sayfa belge, 180 bin fotoğraf ve 2 bin video yayınlamıştı. Belgelerde, eski prensin Singapur, Hong Kong ve Vietnam'a yapılan ziyaretlerle ilgili raporları ve yatırım fırsatlarına dair gizli bilgileri Epstein'a ilettiğini görülmüştü. Belgelere göre, eski prens, gezilerin ardından, 30 Kasım 2010'da, o zamanki özel danışmanı Amit Patel tarafından kendisine gönderilen resmi ziyaret raporlarını aldıktan 5 dakika sonra Epstein'a iletmişti. Ayrıca Afganistan'daki "gizli" olarak tanımlanan yatırım fırsatlarına dair bilgilerin de, 24 Aralık 2010'da Epstein'a aktarıldığı görülmüştü.



Uygunsuz fotoğraflar yayınlanmıştı

Belgelerde İngiliz Kraliyet ailesinin Epstein ile olan ilişkileri nedeniyle prens ve dük unvanları elinden alınan Andrew Mountbatten-Windsor olduğuna inanılan "Dük" lakaplı şahsın, Epstein'den 26 yaşında bir Rus kadınla tanıştırılma teklifi aldığı ortaya çıkmıştı. Epstein ve "Dük" lakaplı kişi arasındaki e-posta yazışmalarda ikilinin Buckingham Sarayı'nda akşam yemeği yemeyi konuştukları ve bir mesajda Epstein'in, Dük'ü 26 yaşında bir Rus kadınla tanıştırma teklifinde bulunduğu dikkat çekmişti. ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı son belgelerde ayrıca, eski prens Andrew'in bir kadınla uygunsuz fotoğrafları yayınlanmıştı.



Andrew, York Dükü unvanından feragat etmişti

Prens Andrew, geçtiğimiz yıl 17 Ekim'de, cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle York Dükü unvanından feragat ettiğini açıklamıştı. Andrew yaptığı açıklamada, "Benimle ilgili devam eden suçlamaların, Majesteleri ve Kraliyet Ailesi tarafından ortaya konulan çalışmaları gölgelediği sonucuna vardık. Her zaman olduğu üzere, ailem ve ülkeme karşı görevlerimi öncelikli tutma kararlılığındayım. Beş yıl önce kamuoyu önünden çekilme kararımın arkasındayım. Majestelerinin onayıyla şimdi bir adım daha ileri gitmem gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle artık bana verilmiş unvan ve nişanları kullanmayacağım. Daha önce de söylediğim gibi, hakkımdaki suçlamaları şiddetle reddediyorum" demişti.

Andrew'in açıklamasının ardından Buckingham Sarayı, İngiltere Kralı III. Charles'ın kardeşi Andrew'un prenslik unvanının da alındığını bildirmiş, monarşinin ana rezidanslarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki konutundan çıkmasını talep etmişti. Kararın, Andrew'un Jeffrey Epstein ile olan ilişkileri nedeniyle alındığı açıklanmıştı. Eski prens, 4 Şubat Çarşamba günü Kraliyet ailesinin resmi konutu Windsor Kalesi'ndeki evinden ayrılmıştı.