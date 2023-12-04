Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasım enflasyonunun belli olmasıyla memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık zam oranı da netleşmiş oldu.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları şöyle oldu:

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre %60,09, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,98 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,40 olarak gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,98, aylık %3,28 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre %60,09, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,98 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,40 olarak gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi ekimde yüzde 3,43 artış göstermişti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %42,25, aylık %2,81 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,15 artış gösterdi.

Üretici Fiyat Endeksi ekimde yüzde 1,94 oranında artış göstermişti.

ENAG 2023 enflasyon verileri

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Kasım ayında %5,58 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %129,27 olarak gerçekleşti.

İstanbul'un kasım enflasyonu açıklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, kasım ayında enflasyon yüzde 3.79 artış gösterdi. Toptan fiyatlar önceki aya göre yüzde 2,94 artış kaydetti.Yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 73,89, toptan fiyatlar yüzde 65,01 artış gösterdi. Kasım ayında perakende fiyatlarda bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 5,53'le kültür eğitim ve eğlence harcamalarında görüldü. Konut Harcamalarında yüzde 4,95, gıda harcamalarında yüzde 4,84, giyim harcamaları grubunda yüzde 2,48, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1,30, ev eşyasında yüzde 0,32 artış meydana geldi. Ulaştırma ve haberleşme yüzde 0,52 ile fiyatların tek düşüş gösterdiği grup oldu. Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 14,39, mensucat grubunda yüzde 5,03, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,87, madenler grubunda yüzde 2,59, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,88 artış gözlendi. İşlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,87 düşüş gerçekleşti.

Kasım ayı enflasyon beklentisi neydi ?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Aralık Pazartesi günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,68 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 61,36 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,61'e çıkacağı hesaplanıyordu. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi de kasımda yüzde 66,80 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım 2023

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,98, aylık %3,28 arttı



TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre %60,09, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,98 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,40 olarak gerçekleşti.



TÜFE değişim oranları (%), Kasım 2023





TÜFE yıllık değişim oranları (%), Kasım 2023







Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %37,54 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,86 ile lokanta ve oteller oldu.



TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Kasım 2023







Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-0,31 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %11,17 ile konut oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).



TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Kasım 2023







Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Kasım ayı itibarıyla, 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.



Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %67,27, aylık %2,53 oldu



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,53, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,09, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,56 olarak gerçekleşti.



Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Kasım 2023





Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Kasım 2023



Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %42,25, aylık %2,81 arttı



Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,15 artış gösterdi.



Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Kasım 2023





Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Kasım 2023





Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %54,11 arttı



Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %65,49 artış, imalatta %54,11 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %30,00 azalış ve su temininde %70,23 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %46,45 artış, dayanıklı tüketim malında %61,16 artış, dayanıksız tüketim malında %68,11 artış, enerjide %5,91 azalış ve sermaye malında %65,21 artış olarak gerçekleşti.



Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Kasım 2023





Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %2,26 arttı



Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %2,68, imalatta %2,26, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %10,99 ve su temininde %1,91 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %2,50, dayanıklı tüketim malında %2,49, dayanıksız tüketim malında %3,07, enerjide %3,46 ve sermaye malında %2,85 artış olarak gerçekleşti.



Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Kasım 2023





Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 5 alt sektör daha düşük, 24 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi



Yıllık azalış gösteren tek alt sektör %30,00 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %93,70, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %84,05, içecekler %74,00 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.



Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Kasım 2023





Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 16 alt sektör daha düşük, 13 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi



Aylık en yüksek azalış; %3,52 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %0,75 ile ham petrol ve doğal gaz alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %10,99, metal cevherleri %6,15, tütün ürünleri %6,04 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.



Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Kasım 2023

