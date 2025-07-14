Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına 8 bin lira zam müjdesi
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına 8 bin lira zam müjdesi
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Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sanayide yeşil dönüşümü yerli teknolojilerle gerçekleştirme hedefiyle 62 projeye 444 milyon lira destek verildiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:
"Dünya Bankası iş birliği ile yürüttüğümüz Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ile sanayimizin yeşil dönüşümünü hızlandırıyoruz. Bu kapsamda açtığımız TÜBİTAK Sanayide Yeşil Dönüşüm 2024-3 Çağrısı sonuçları açıklandı. Desteğe hak kazanan tüm paydaşlarımızı kutluyorum. Türkiye'nin kalkınma yolculuğunu çevre dostu uygulamalarla sürdürmeye devam edeceğiz."