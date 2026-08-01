TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye meselesinde büyük bir merhale alınmıştır. Önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi, partilerimizin ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine gelecek' dedi.

İstanbul Valiliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Çocukları Vakfı tarafından düzenlenen '2026 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması' programı, İstanbul Bahçelievler'de bir otelde düzenlendi. Programda, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 500 tam puan yapan öğrenciler bir araya geldi. Programa, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, milletvekilleri, rektörler ile çok sayıda davetli katıldı.

'701 öğrencinin İstanbul'un çeşitli liselerinden çıkmış olması fevkalade ümit vericidir'

TBMM Başkanı Kurtulmuş, siyasetin yoğun ve yorucu bir iş olduğunu belirterek, 'Bu kadar zor işlerin arasında böylesine güzel sevinçli, bizlere de umut veren buraya katıldığımız da bizleri de gençleştiren ve geleceğe doğru daha büyük sorumluluklar almamıza vesile olan bu toplantıda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Büyük bir başarı 701 öğrencinin İstanbul'un çeşitli liselerinden çıkmış olması fevkalade ümit vericidir. İçinde bulunduğumuz dönemin ne kadar zor olduğunu uzun uzun söylemeye gerek yok. Dünyada her alanda büyük yarışların yaşandığı, ekonomiden siyasete uluslararası sistemlerden teknolojiye kadar her şeyin tamamen yeniden yapıldığı bir dönemde hiç şüphesiz iddialı milletlerin üzerinde yükseleceği en önemli unsur seçkin iyi yetişmiş bireylerdir. Bu seçkin birey lafının altını çizmek istiyorum. Türkiye'de uzun yıllardır seçkin bireylerin peşinde koşulmadı. Seçkinci bir anlayış ile bir zümrenin Türkiye'yi yönetmesinin hesapları yapıldı ve hep bu yönde hareket edildi. İşte bugün bu salonda İstanbul'un hemen hemen her semtinden liselerden öğrencilerin var olması aslında o seçkinci anlayışın yerle bir edildiğinin açıkça bir göstergesidir' şeklinde konuştu.

'Kendisine güvenmeyenin millete güveni olmaz ve insanlığa faydası olmaz'

Kurtulmuş, başarılı öğrencilerin artık sadece İstanbul'dan değil, Türkiye'nin birçok yerinden çıktığına da vurgu yaparak, 'Bizim çocukluğumuzda, gençliğimiz de başarı deyince İstanbul'da 4-5 tane liseyi sayardınız. Türkiye'de 5 tane 10 tane liseyi sayardınız. Şimdi Şırnak'taki, Hakkari'deki, Kastamonu'daki liselerimizden de fevkalade başarılı öğrenciler çıkıyor ve Allah'ın izniyle Türkiye'nin geleceğini aydınlatıyor. Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da en önemli devrimlerden birisi bu seçkin eğitim anlayışının değişmiş olması. Anayasanın bizlere yüklemiş olduğu sorumlulukları Türkiye Yüzyılı hedefleri çerçevesinde gerçekleştirirken herkese eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanabilmiş olmasının son derece önemli ve somut bir göstergesidir. Hem eğitim sistemimizin geldiği bu seviye dolayısıyla tebrik ediyorum. Hem de bu eğitim sistemimize güç veren saygı değer öğretmen arkadaşlarımızı eğitim yöneticilerini tebrik ediyorum. Büyük bir fedakarlıkla, çalışkanlıkla bu başarıyı elde eden öğrencilerimize yürekten şükranlarımı ve teşekkürlerimi ifade ediyorum' dedi.

'Bugün bizim için kesin doğru olarak görülen şeylerin 3-5 yıl içerisinde son derece köklü bir şekilde değişebileceği bir dünyadan geçiyoruz' ifadelerini kullanan Kurtulmuş, 'Bu dünyada özellikle geleceğin Türkiye'sini hazırlayacak olan sizlerin fevkalade güçlü bir şekilde yolunuza devam etmeniz lazım. Türkiye'nin en büyük başarısı genç nesillerine kazandırmış olduğu özgüven birikimidir. Bizim çocukluğumuz da duyduğumuz en yaygın sözlerden birisi 'yaptırmazlar, Türkiye olarak bunu yapamayız' anlayışıydı. Neredeyse toplu iğneden basit bir teknolojik alete kadar her şeyi dışardan almak durumundaydınız. Çünkü elin oğlunu bizden daha değerli, daha akıllı ve zeki zanneden bir zihniyet Türkiye'de maalesef gençlerimizin üzerine bir kabus gibi çökmüştü. Şimdi bana sorarsanız Türkiye'nin son 25 yılda gerçekleştirdiği büyük işler var. Yollar, havaalanları, köprüler yapıldı. Teknolojide büyük atılımlar yapıldı. Ama bunların hepsini üstüne bir numaraya konulması gereken şey Türkiye'de özgüven inşası gerçekleşti, gençlerimiz özgüvenli bir hale geldi. Bu salonda 701 şampiyona sorsak, 'Uzak teknolojilerden milli eğitim teknolojilerine, tarım teknolojilerinden yüksek teknolojilere kadar herhangi bir alanda şunu yapabilir misiniz?' desek bir taneniz bile asla yapamayız cevabını vermeyecektiniz. Bu aldığınız diplomadan, kazandığınız dereceden ve sahip olduğunuz bütün eğitim birikiminden daha önemli olan bir şeydir. Özgüveni olmayanın kendisine güveni olmaz. Kendisine güvenmeyenin millete güveni olmaz ve insanlığa faydası olmaz. Sizlerin bu başarıları bizim millet olarak özgüven inşamızı daha da tahkim ediyor daha da kuvvetlendiriyor' dedi.

'Terörsüz Türkiye ile birlikte, artık bu memleketin her yerinde, sadece barış ve kardeşlik türküleri söylenecek'

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefine dikkat çekerek, 'Türkiye'nin bazı bölgelerinde terörün bilinen hendek olaylarıyla birlikte bazı şehirlerde lise eğitimlerinin yapılamadığını, bazı ilçelerde liselerin kapatılıp başka yerlerde eğitime devam etmek zorunda kaldığı bir Türkiye'den geçtik. Türkiye Cumhuriyet tarihinin ilk asrının 50 yılını terörle heba etti. Binlerce gencimiz maalesef terör dolayısıyla hayattan koparıldı. O gençler terörün vermiş olduğu cehalet, bıraktığı yoksulluk ve kimsesizlik girdabında yok olup gittiler. Şimdi artık Türkiye bu defteri kapatıyor ve önümüzde yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açıyor. Terörsüz Türkiye hedefi yeni güçlü büyük Türkiye hedefinin en önemli duraklarından birisidir. Terörsüz Türkiye ile birlikte terörün sona ermesi, Türkiye'nin her yerinde sizin gibi gencecik evlatlarımızın bu hayat yarışına eşit bireyler olarak katılmasını sağlayacak ve artık terörün verdiği zayiatın yerine Türkiye'de kardeşliğin oluşturduğu iklimin verdiği olumlu havayı hep birlikte yaşayacağız. Terör, 40 yılı aşkın süre içerisinde on binlerce insanımızın canını aldı. Binlerce evladımız genç yaşta şehit oldu, gazi oldu. Türkiye, yaklaşık 2.3 trilyon dolarlık bir büyük ekonomik kayba vesile oldu. Türkiye her zaman eli yüreğinde, her zaman 'bölündük mü, bölüneceğiz mi' güvensizliği içerisinde oldu. Bunların hepsini geride bırakıyoruz. Terörsüz Türkiye ile birlikte, artık bu memleketin her yerinde, sadece barış ve kardeşlik türküleri söylenecek. Sadece insanlar, geleceğe güvenle yol alacaklar' diye konuştu.

'Artık, emperyalizmin senaryosu geride kalmış, devlet aklı ve millet vicdanı bir araya gelmiş ve terörsüz Türkiye meselesinde, büyük bir merbela alınmıştır'

Kurtulmuş, bir dönem çatışmaların olduğu Cudi Dağı'nda artık etkinliklerin yapıldığına da dikkat çekerek, 'Cudi Dağında, Hz. Nuh Aleyhisselamın gemisinin karaya oturulduğuna inanılan yerde, Nuh Aleyhisselamı anma etkinlikleri yapıldı. Daha önceki dönemlerde, terör dolayısıyla yapılamamıştı. Şimdi orada, 10-15 bin insanımızın katıldığı, büyük bir yayla şenliği havasında, coşku, sevinç içerisinde Hazreti Nuh Peygamberin anısına bir şekilde yad ettiler, bir araya gelerek, barış ve kardeşlik türkülerini söylediler. Birkaç sene önce askerin, polisin bile girmekte zorlandığı Cudi Dağı'ndan bahsediyoruz. Bir önceki sene Gabar Dağı'nda, petrolün çıkartılması törenine katılmıştık. Şimdi, günde 80 bin varilin çıkartıldığı Gabar Petrollerinden bahsediyoruz. Artık, emperyalizmin senaryosu geride kalmış, devlet aklı ve millet vicdanı bir araya gelmiş ve Terörsüz Türkiye meselesinde, büyük bir merhale alınmıştır. Önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi, partilerimizin ortak bir teklifi olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisine gelecek. Yapılan tartışmalar sonunda yasalaşarak, bir önemli adımı daha geride bırakmış olacağız. Terörden dolayı ortaya çıkan kayıplarımız, sadece Cumhuriyet döneminin eski dönemlerinin kötü bir hatırası olarak kalacak, bundan sonra memleketimizin her yeri, barışla, kardeşlikle, üretimle ve teknoloji ve küresel rekabeti ortaya koyan güçlü bir Türkiye'nin sesleriyle otaya çıkacak' dedi.