ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile bir araya geldi. Trump, ikili görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Başkan Nawrocki'nin bizimle olması büyük bir zevk. Polonya halkı onu hemen sevdi. Onu gerçekten seviyorlar. Ticaret ve çeşitli diğer konuları görüşeceğiz" ifadelerini kullandı. Polonya'daki seçimlerde Nawrocki'ye verdiği desteği hatırlatan Trump, "Oldukça zorlu ve çetin bir yarıştı. Ve o hepsini yendi. Hem de çok kolay bir şekilde. Ben pek çok kişiyi desteklemiyorum ama onu destekledim ve bununla gurur duyuyorum" dedi.

Polonya'da ABD askeri varlığına değinen Trump, Polonya'dan ABD askerlerini geri çekmeyi hiç düşünmediklerini belirterek, "Diğer ülkelerle ilgili olarak bunu düşünüyoruz. Ancak Polonya'nın yanındayız ve Polonya'nın kendini korumasına yardımcı olacağız" diye konuştu.



"Çin'e çok yardım ettik"

Çin'de düzenlenen askeri geçit törenine ilişkin gelen bir soruya Trump, "Çok etkileyici buldum, ancak bunu yapma nedenlerini anladım. Benim izlememi umuyorlardı ve ben de izledim. Bildiğiniz gibi Çin'e çok yardım ettik. ABD'nin Çin'in özgürlüğünü kazanmasına yardım ettiği için takdir edildiğine inanmıyorum" dedi.



"Putin'e söyleyecek bir şeyim yok"

Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Trump, savaşın uzamasını "gereksiz bir trajedi" olarak nitelendirerek, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana buna yakın bir şey yaşanmadı. Onlar benim ülkemin askerleri değil. Ama ben bu şeyi sona erdirecek güce sahibim" diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birkaç gün içinde görüşeceğini belirten Trump, "Çok yakında onunla görüşeceğim ve ne yapacağımızı aşağı yukarı bileceğim. Putin'e söyleyecek bir şeyim yok. O benim ne düşündüğümü biliyor. O bir karar verecek. Eğer bu karardan memnun kalmazsam, neler olacağını göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Trump, "Geçen hafta 7 bin 819 kişi öldü. Rus askerleri ve Ukrayna askerleri. ABD askerleri değil, Polonya askerleri değil. Ama onlar insan. Onların ebeveynleri var. Bu aptalca bir savaşın sonu ve ben bunun şimdi durdurulmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Göreve gelmesinden bu yana Rusya'ya karşı hiçbir adım atmadığına dair gelen bir soruya Trump, "Hindistan'a ikincil yaptırımlar uygulamak, Rusya'ya yüzlerce milyar dolara mal oldu. Buna hiçbir şey yapmamak mı diyorsunuz? Ve ben henüz ikinci veya üçüncü aşamayı tamamlamadım" diye cevap verdi.



"Hapishanelerini boşalttılar ve onları ABD'ye gönderdiler"

ABD'nin Karayipler'de uyuşturucu karteline ait tekneye düzenlediği saldırıya değinen Trump, "Teknede çok büyük miktarda uyuşturucu vardı. Onlar vuruldu. Açıkçası, bunu bir daha yapmayacaklar. Ve bence o kaseti izleyen birçok kişi de bir daha yapmayacak" ifadelerini kullandı. Venezuela'yı sert sözlerle eleştiren Trump, "Hapishanelerini boşalttılar ve onları ABD'ye gönderdiler. Venezuela, hem uyuşturucu hem de dünyanın en kötü suçlularını ülkemize göndererek çok kötü davrandı" dedi.



Epstein iddiaları: "Demokratların aldatmacası"

Trump, Jeffrey Epstein dosyalarıyla ilgili eleştirilere yanıt vererek, "Bu, hiç bitmeyen bir Demokrat aldatmacası. İnsanların savaşı sona erdirmek gibi muazzam başarıları hakkında konuşmak yerine bunu konuşmalarını sağlamak istiyorlar" şeklinde konuştu. Binlerce sayfalık belgeyi teslim ettiklerini söyleyen Trump, "Ülkemizin büyüklüğü ve elde ettiğimiz başarılar hakkında konuşmalıyız" dedi.

Öte yandan Trump, Nawrocki'yi F16 savaş uçakları tarafından düzenlenen gösteri ile karşıladı. Söz konusu gösterinin geçtiğimiz günlerde gösteri uçuşu provası sırasında Polonya'da düşen F16 savaş uçağında ölen Polonyalı pilotun onuruna yapıldığı aktarıldı.