Trump, ABD'li sunucu Mark Levin’in programına konuk oldu. Program sırasında İsrail'in mevcut güvenlik politikalarına ve İran'la ilgili askeri operasyonlara değinen Trump, Netanyahu için, “O iyi bir adam. Orada savaşıyor. O bir savaş kahramanı, çünkü birlikte çalıştık. Sanırım ben de öyleyim. Kimse önemsemiyor ama ben de öyleyim” ifadelerini kullandı.

“O uçakları ben gönderdim” dedi

İran'ın nükleer programına dikkat çeken Trump, ABD’nin üç kritik İran nükleer tesisine hava saldırısı düzenlediğini hatırlatarak, “O uçakları ben gönderdim” açıklamasında bulundu. Trump daha önce de İran’ın nükleer kapasitesini durdurma konusunda “güçlü duruş” sergilediğini savunmuştu.

Netanyahu hakkında tutuklama kararı bulunuyor

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında geçtiğimiz Kasım ayında, Gazze’de yürütülen askeri operasyonlarda uluslararası hukukun ihlal edildiği gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından tutuklama emri çıkarılmıştı. Netanyahu’nun bu süreçteki rolü uluslararası kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Trump’ın açıklamaları, özellikle ABD’nin Orta Doğu politikalarındaki yaklaşımı ve İran’la gerilimi yeniden gündeme taşırken, İsrail ile olan ilişkilerin de ne derece güçlü kaldığını gösteriyor.