Trump Gazze'nin Satın Alınması ve Yeniden İnşa Edilmesine İlişkin Planlarını Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’yi Orta Doğu'daki diğer zengin ülkelerle iş birliği yaparak inşa etmeye karar verdiğini ve "Gazze'yi satın alıp sahiplenmeye kararlıyım" açıklamasında bulundu. Trump, Gazze'nin gelecekte güvenli ve huzurlu bir yer olacağına inandığını söyledi.

Trump Gazze’yi "Gayrimenkul Projesi" Olarak Görüyor: "Oraya Sahip Olacağız"

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’nin tamamen yıkılacağını ve Orta Doğu'nun zengin ülkeleriyle yeniden inşa edileceğini söyledi. Trump, "Bunu büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün" diyerek Gazze’nin geleceğiyle ilgili planlarını açıkladı.