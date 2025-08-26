Trump, kendi sosyal medya platformu Truth’ta yayımladığı mektupta, Federal Rezerv Yasası’nın başkana böyle bir yetki tanıdığını vurguladı. Kararın gerekçesi olarak ise Cook’un “ipotek sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğunu” gösterdi.

Trump, Cook’un farklı eyaletlerdeki iki ayrı gayrimenkul için birbirine çelişkili taahhütlerde bulunduğunu öne sürerek, “Bir belgede Michigan’daki mülkünüzü birincil ikametgâh olarak göstermişken, iki hafta sonra Georgia’daki başka bir mülk için aynı beyanı yapmışsınız. Önceki taahhüdünüzden habersiz olmanız mümkün değil” ifadelerine yer verdi.

“Halkın güveni zedelendi”

Kararına ilişkin değerlendirmesinde Trump, Fed’in üstlendiği kritik rolün altını çizerek, “Amerikan halkı, para politikasını yöneten üyelerin dürüstlüğünden emin olmak zorundadır. Bir mali konuda gösterdiğiniz aldatıcı tavır, güvenilirliğinizi ortadan kaldırmıştır. Sizin dürüstlüğünüze güvenim kalmadı” dedi.

Cook’un yanlış beyanlarının “mali işlemlerde ciddi bir ihmal” anlamına geldiğini savunan Trump, bunun Fed üyeliğiyle bağdaşmadığını belirtti. Trump, görevden almanın “derhal geçerli olmak üzere” yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Bu karar, Fed tarihinde ilk kez bir başkanın yönetim kurulu üyesini görevden almasıyla tarihe geçti.