Toyota’nın kendi segmentlerinde önemli başarılara imza atan Hilux, PROACE CITY ve PROACE CITY CARGO’dan oluşan modellerine yeni hafif ticari araçlar eklendi. Toyota, tamamen yeni segmentelerde yer alan PROACE modellerini de ürün gamına ekleyerek geniş bir yelpazeye sahip hafif ticari araç ürün gamı oluşturdu.

EKOVİTRİN DERGİSİ OTOMOBİL VE LOJİSTİK SEKTÖR DANIŞMANI HARUN REŞİT TIĞLI / TOYOTA TÜRKİYE CEO'SU ALİ HAYDAR BOZKURT

Orta ölçekli van segmentinde büyük bir iddiaya sahip olacak yolcu taşıma versiyonu PROACE VERSO ile birlikte yük taşıma versiyonu PROACE CARGO satışa sunuldu. Buna ek olarak Mayıs ayından itibaren ürün gamına eklenecek PROACE MAX büyük boy van segmentindeki temsilcileri olacak. Önümüzdeki dönemde satışa sunacağı PROACE MAX Kamyonet ise kamyonet segmentindeki temsilcisi olarak Toyota’yı hafif ticari araç segmentinde tam kapsayıcılığa kavuşturacak. Tüm bu 7 farklı model ile birlikte Toyota, tamamen farklı müşteri beklentilerine ve iş kollarına hitap edecek. Toyota sadece ürünleriyle değil, aynı zamanda üstün hizmetleriyle de sektördeki farkını ortaya koymaya devam edecek.

Genişleyen hafif ticari araç model ailesinde orta boy van segmentinde yer alan PROACE VERSO lansmana özel 1 milyon 890 bin TL’den ve PROACE CARGO lansmana özel 1 milyon 390 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Ayrıca lansman dönemine özel olarak vergi levhası sahibi olan müşteriler için 1 milyon TL’ye 12 ay vadeli yüzde 2,79 faiz oranlı kredi kampanyası da başlatıldı. Büyük boy van segmentinde konumlanan PROACE MAX ise Mayıs ayından itibaren Toyota plazalarda yerini alacak.

YENİ PROACE VERSO konforlu yolculuğu bambaşka bir yere taşıyor

Toyota, kompakt van segmentinde yer alan PROACE CITY ve PROACE CITY CARGO modellerinin ardından 9 kişilik yolcu taşıma odaklı PROACE VERSO ve aynı boyutlarda yük taşıma amaçlı tercih edilecek PROACE CARGO modellerini de Türkiye’de satışa sundu.

Toyota Professional hafif ticari araç ailesinin yeni tasarım dilini taşıyan PROACE VERSO ve PROACE CARGO, şık tasarımıyla sofistike ve ayırt edici bir görünüme sahip. Trapezoid formundaki alt ön panjur, Toyota’nın ticari araç ailesinin farklı tasarımını paylaşıyor. Şık tasarımının yanı sıra yenilikçi özellikleriyle dikkat çeken PROACE VERSO ve PROACE CARGO, sürücüler, yolcular ve yük taşımak için her koşulda fonksiyonel çözümler sunuyor.

Özellikle transfer firmaları ve müşteri taşıma ihtiyacı olan firmalar için kusursuz bir tercih olarak öne çıkan PROACE VERSO, 9 koltuklu araçlara özel binek araç sınıflandırmasına sahip. 1 milyon 890 bin TL’den başlayan lansman özel fiyatlarla sunulan PROACE VERSO, yüzde 15 ÖTV avantajı ve düşük MTV avantajının yanı sıra köprü ve otoyol sınırlamasının olmaması, her yıl muayene zorunluluğuna sahip olmaması gibi avantajlarla geliyor.

Passion ve Passion X-Pack olmak üzere iki donanım seviyesiyle sunulan PROACE VERSO, standart olarak LED farlar ve LED gündüz farları ve 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar gibi dış donanımlara sahip. Sağda ve solda yer alan sürgü kapılar ise her koşulda araca erişimi kolaylaştırıyor.

PROACE VERSO’nun ferah kabininde de şıklık ve pratiklik devam ediyor. Son teknoloji sistemlerle donatılan PROACE VERSO’da standart olarak 10 inç dijital gösterge ekranı, kablosuz telefon bağlantı özelliğine sahip 10 inç multimedya ekranı, kablosuz şarj ünitesi, otomatik klima, E-Toggle Vites Seçici, bağımsız kontrol edilen arka bölge kliması, ısıtmalı deri direksiyon, Karartılmış/Perdeli Arka Camlar ve 8 hoparlörlü ses sistemi gibi donanımlar yer alıyor. Bununla birlikte yukarı açılan bagaj kapağı ve açılabilir bagaj kapağı camı, asimetrik katlanabilen ikinci ve üçüncü sıra koltuklar; her türlü senaryoda en yüksek pratikliğin elde edilmesini sağlıyor.

Toyota’nın tüm modellerinde olduğu gibi Toyota Professional hafif ticari araçlarının tamamında güvenlik ve sürüş teknolojileri öne planda tutuldu. Ön ve arka park sensörlerine sahip PROACE VERSO, aynı zamanda 180 derece açıya sahip Geri Görüş Kamerası, farklı sürüş modlarına sahip Toyota Traction Select de yer alıyor. Ayrıca Yokuş Kalkış ve İniş Sistemi (HAC), Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC), Aktif Şerit Takip Sistemi (LKA), Fren Destekli Aktif Ön Çarpışma Uyarıcısı gibi gelişmiş güvenlik sistemleri bulunuyor.

Ürün gamının en üzerinde ise PROACE VERSO Passion X-Pack versiyonu konumlanıyor. Zengin standart donanımlara ek olarak; Passion X-Pack’te perdeli panoramik cam tavan, otomatik sürgü kapılar ve eller serbest giriş Sistemi bulunuyor. Verimli ve güçlü 2.0 L 180 HP dizel motora sahip PROACE VERSO, 8 ileri konforlu bir sürüş sağlayan otomatik şanzımanla eşleştirildi. PROACE VERSO, 5331 mm uzunluğu, 1924 mm genişliği, 1910 mm yüksekliği ve 3275 mm aks aralığına sahip. Bu ölçüleriyle ideal bir yaşam alanı sunan araçta tüm koltuklar kullanımdayken 1384 litrelik, 3. sıra koltuklar katlanmışken 2400 litrelik ve 2. sıra koltuklar da katlanmışken yaklaşık 3300 litrelik bir hacim elde ediliyor. Ayrıca PROACE VERSO’nun gövde renkleri Titanyum Gri, Kozmik Siyah, Platin Gri, Kadife Yeşil ve Buz Beyaz olarak tercih edilebiliyor.

YENİ PROACE CARGO her yükün üstesinden gelmeye hazır

Orta boy van segmentinde yer alan ve yük taşıma odaklı PROACE CARGO, KOBİ’ler, esnaflar ve yük taşıma ihtiyacı olan firmalar için ideal özelliklere sahip. Türkiye’de uzun gövde ve Flame donanım paketiyle 1 milyon 390 bin TL’den satışa sunulan Yeni PROACE CARGO, kolay kullanımı ve üst düzey yük taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor.

Toyota’nın şık hafif ticari araç tasarım dilini devam ettiren Yeni PROACE CARGO, kabinde de konforu ve pratikliği bir araya getiriyor. 10 inç dijital gösterge ekranı ve 10 inç multimedya ekranı ile son teknoloji dijital sistemlerle donatıldı. Ayrıca Apple CarPlay ve Android Auto destekli multimedya sistemi ve USB bağlantısı ile kullanıcılarına dijital dünyayla her zaman bağlantıda kalma imkanı sunuyor. 2.0 L 145 HP güç üreten dizel motor ile sunulan Yeni PROACE CARGO, 6 ileri manuel şanzımanla eşleştirildi. Yeni PROACE CARGO’da katlandığında masaya dönüşebilen orta yolcu koltuğu, arka park sensörleri ve 180 derece geri görüş kamerası gibi donanımlar da standart olarak yer alıyor.

Yük taşıma kapasitesi açısından oldukça iddialı olan Yeni PROACE CARGO, 3 Euro palet taşıyacak şekilde 6600 litrelik hacmiyle ve 1360 kg sürücü hariç istiap haddi ile dikkat çekiyor. 180 derece açılabilen arka kapıları ve sağ/sol sürgü kapıları her koşulda yüklemeyi kolaylaştırıyor. Yükleme alanını maksimize eden Smart Cargo sistemi katlanabilir ön yolcu koltuğunun yanı sıra yük bölümünde bulunan kapak ile birlikte yükleme uzunluğununu ekstra 1162 mm artırıyor. Bu sayede merdiven, boru gibi uzun eşyaların taşınması kolaylaşıyor. Toplamda 4 metreye kadar yükleme uzunluğu sunarak sınıfının en iyi değerlerinden birini sağlıyor. Smart Cargo, PROACE CARGO’yu sadece bir ticari araç değil, aynı zamanda akıllı bir iş ortağı haline getiriyor. Güvenlikten de ödün vermeyen yeni PROACE CARGO’da Hız Limitleme ve Hız Sabitleyici, Şerit Takip Sistemi ve Aktif Fren Destekli Ön Çarpışma Uyarı Sistemi gibi özellikler de yer alıyor.

PROACE VERSO, 5331 mm uzunluğa, 1924 mm genişliğe, 1910 mm yüksekliğe ve 3275 mm aks aralığına sahip. PROACE CARGO, Buz Beyaz, Titanyum Gri, Platin Gri ve Kozmik Siyah renkleriyle tercih edilebiliyor.

Toyota’nın büyük boy van modeli Yeni PROACE MAX Mayıs’ta Türkiye’de

Toyota, ürün gamını büyük boy van segmentinde yer alan Yeni PROACE MAX modeliyle de genişleterek, hafif ticari araç pazarındaki iddiasını bir üst seviyeye taşıyacak. Toyota Professional hafif ticari araç ailesinin en büyük üyesi olan Yeni PROACE MAX, uzun şasili versiyonuyla Mayıs ayından itibaren Türkiye’de satışa sunulacak.

Üst yapı firmaları, KOBİ’ler, esnaf ve yük taşıma ihtiyacı olanlar için ideal bir tercih olan PROACE MAX, şık tasarımı, kolay kullanımı, yüksek taşıma kapasitesi, verimli motoru ve farklı gövde seçenekleriyle tercih edilebilecek.

Uzun aks aralığına sahip olarak sunulacak yeni PROACE MAX, panel van ve kasalı kamyonet olarak iki farklı seçeneğe sahip olacak. PROACE MAX’in panel van versiyonu, 5 euro palet kapasiteli 15 metreküp yük bölümü hacmi, 1335 kg sürücü hariç istiap haddi, 270 derece açılabilen arka kapıları, sağda sürgü kapısı, kargo bölümünde LED aydınlatma gibi özellikleriyle farklı taşıma ihtiyaçlarını karşılıyor. Büyük arka kapıları ve düşük eşik yüksekliği, kullanıcılara pratiklik sağlıyor. Tüm taşıma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilen 180 HP güce sahip 2.2 litrelik dizel motora sahip PROACE MAX, 6 ileri manuel şanzımanla eşleştirildi.

PROACE MAX pratikliğinin yanı sıra kabinde de hayatı kolaylaştıran teknolojilerle donatıldı. 10 inç multimedya ekranı ve 7 inç dijital göstergelere sahip PROACE MAX, standart olarak çift bölgeli otomatik klima, arka park sensörleri, 16 inç çelik jantları ve geri görüş kamerasına sahip. Ayrıca bir çalışma masasına dönüşebilen ön orta yolcu koltuğuyla mobil ofis özelliği ve ön konsolda ev tipi 230V priz de kullanıcıların iş hayatında kolaylık sağlıyor.

LED gündüz farları ve mat siyah ön panjurla şık bir ön yüze sahip Yeni PROACE MAX, standart olarak sunulan gelişmiş Toyota Safety Sense güvenlik sistemleri de araç içindeki herkesin güvenliğini en üst düzeyde sağlıyor.

Ticari araçta Toyota farkı ve 10 yıla kadar garanti avantajı

Toyota, başarısını sadece ürünleriyle değil hizmetleriyle de tamamlıyor.

Hafif ticari araç müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak hizmetler sunan Toyota, binek araçlarında olduğu gibi Toyota Professional hafif ticari araçlarının tamamı Toyota Garanti ON programı kapsamında yer alıyor. Bu sayede aracın her periyodik bakıma girmesiyle birlikte 10 yıl / 160 bin km’ye kadar garantiye ücretsiz olarak sahip olmak mümkün. Bununla birlikte Toyota Professional ticari araç kullanıcıları, servis vale hizmeti ve online servis randevusu gibi hizmetlerden de yararlanabiliyorlar.