TBF ile altı yıldan beri sürdürdüğü sponsorluk anlaşmasını yenileyen Türkiye’nin lider akaryakıt şirketlerinden biri TotalEnergies İstasyonları, 3 yıl daha Millî Basketbol Takımları Ana Sponsoru olarak millî sporcuların yanında olmaya devam edecek.

Ülkemizde otomotiv sektörünün öncü markası Renault ise Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Ana Sponsoru olacak. Önümüzdeki üç yıl boyunca Türk basketboluyla güç birliği yapacak olan Renault, Türkiye’nin en başarılı kulüplerinin kıyasıya mücadele ettiği bu dev ligin dinamizmine ve marka değerine ortak olacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde TBF ile OYAK aracılığıyla faaliyetlerini sürdüren şirketler arasında yapılan imza törenine, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, MAİS A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, GüzelEnerji ve Milangaz Genel Müdürü Mahmut Çil, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF yöneticileri ve basın mensupları katıldı.

“OYAK olarak markalar arası iş birliklerine hem inanıyor hem önem veriyoruz”

İmza töreninde konuşan OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, “Bugün altı yıldan beri sürdürdüğü Basketbol Millî Takımları sponsorluğunu üç yıl daha uzatan TotalEnergies İstasyonları dünyanın en önemli enerji markalarından bir tanesidir ve 2020 yılından beri OYAK çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ana sponsoru olan otomotiv markamız Renault ise ülkemizde otomotiv pazarının en güçlü markalarından biri olmanın yanı sıra, üretim, ihracat ve satışta da öncü konumunu sürdürmektedir” dedi.

Türk basketbolunun da küresel bir marka haline geldiğini belirten Yalçıntaş, millî basketbol takımımızla dünya ve Avrupa ikinciliklerinin yanı sıra Akdeniz oyunlarında birincilikler kazandığımızı, öte yandan Avrupa Ulusal Basketbol Ligleri sıralamasında bizim ligimizin üçüncü sırada bulunduğunu ifade etti.

İmzalanan sponsorluk anlaşmalarının birbirinden kıymetli dört markayı bir araya getirdiğine vurgu yapan Yalçıntaş, şunları kaydetti:

“Bugün Türkiye Basketbol Federasyonu ile atacağımız imzalarla birbirinden kıymetli dört marka arasında çok verimli ve güzel sonuçlar doğuracağına inandığımız bir iş birliğini hayata geçireceğiz. OYAK olarak markalar arası iş birliklerine hem inanıyor hem önem veriyoruz. O yüzden önümüze böyle bir fırsat gelince tereddüt etmeden kabul ettik. Böylece hem ülkemizin en başarılı spor alanlarından birine destek olmanın gururunu yaşıyor hem de çok verimli bir markalar arası iş birliği fırsatını değerlendirmiş oluyoruz.”

Enerjisi Güzel Takım’ın Enerjisi TotalEnergies’ten

TotalEnergies İstasyonları, 800’e yakın istasyondan oluşan güçlü ağıyla özellikle son üç yılda sektörün en hızlı büyüyen dağıtım şirketleri arasında yer alıyor. Benzin, motorin ve akaryakıt dışı ürün kategorilerinde sektör ortalamasının üzerinde bir performans sergileyen şirket, istasyonlarını yalnızca yakıt alınan noktalar olmaktan çıkararak birer yaşam alanına dönüştürüyor. Yenilikçi çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla hem sektöre hem de Türkiye ekonomisine değer katmaya devam ediyor.

Marka değerine katkı sunan sponsorluk anlaşmalarını önemseyen TotalEnergies İstasyonları, 2019 yılında Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile imzaladığı anlaşma kapsamında “Enerjisi Güzel Takım” sloganıyla tüm yaş kategorilerinde A Millî Kadın ve Erkek Takımlarının altı yıldır ana sponsor olarak yanında yer alıyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Ana Sponsoru Renault

OYAK ve Renault Grubu ortaklığıyla Türkiye’de faaliyet gösteren Renault markası, güçlü yapısı ve köklü üretim geçmişiyle otomotiv sektörünün lider oyuncuları arasında yer alıyor.

Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobil markası olan Renault; Clio, Megane Sedan ve Duster gibi yerli üretim modelleriyle geniş kitlelere ulaşıyor. Yıllardır yollarda güçlü bir varlık gösteren marka, şimdi bu lider konumunu sporun birleştirici gücüyle buluşturuyor.