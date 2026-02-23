2015 yılında ABD’ye 23 milyon dolar seviyesinde olan su ürünleri ihracatı, 2025 yılı sonunda yüzde 313 artışla 95 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde sektörün toplam ihracat artışı ise yüzde 224 olarak kaydedildi.

Levrek İhracatın Lokomotifi Oldu

ABD pazarında en büyük ilgiyi Türk levreği gördü. Toplam 95 milyon dolarlık ihracatın 68 milyon dolarlık kısmını levrek oluşturdu. Böylece levrek, ABD’ye yapılan su ürünleri ihracatının yüzde 72’sini tek başına üstlendi. Levreği 8 milyon dolarlık ihracat hacmiyle çipura ve alabalık takip etti.

Tanıtım Atağı Sonuç Verdi

Sektör temsilcileri, ABD pazarında yürütülen yoğun tanıtım faaliyetlerinin ihracat artışında önemli rol oynadığını belirtiyor. Özellikle gastronomi etkinlikleri, tadım organizasyonları ve uluslararası fuarlara katılım sayesinde Türk su ürünleri Amerikan pazarında daha görünür hale geldi.

Şubat 2026’da Nevada’da düzenlenen Aquaculture America Fuarı da bu tanıtım çalışmalarının önemli duraklarından biri oldu. Fuara sektör kurulu ve ihracatçı birlikleri temsilcileri katılarak Türk su ürünlerinin kalitesini ve üretim gücünü uluslararası alıcılarla buluşturdu.

Ünlü Restoranların Menüleri Türk Levreğiyle Zenginleşti

Türk levreği, ABD’de özellikle seçkin restoran zincirlerinin ve fine-dining işletmelerinin menülerinde yer almaya başladı. Amerikan şeflerle gerçekleştirilen iş birlikleri ve tadım etkinlikleri, ürünün bilinirliğini artırırken ihracata da doğrudan katkı sağladı. Lojistik altyapının güçlenmesi ve hava kargo taşımacılığındaki artış da bu yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

ABD’nin yıllık su ürünleri tüketiminin 26–32 milyar dolar bandında olduğu dikkate alındığında, Türkiye’nin mevcut 95 milyon dolarlık ihracatı önemli bir başlangıç olarak değerlendiriliyor. Sektör temsilcileri, orta vadede ABD pazarından en az yüzde 1 pay almayı hedefliyor.

İhracatın Büyük Bölümü Ege’den

ABD’ye yapılan 95,5 milyon dolarlık su ürünleri ihracatının yaklaşık 74 milyon dolarlık kısmı Ege Bölgesi kaynaklı gerçekleşti. Bölge, üretim kapasitesi ve ihracat altyapısıyla sektörün ABD açılımında başrolü üstlenmeye devam ediyor.