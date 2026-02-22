Mahkemeden TMSF kararı

Sivas merkezli fabrikaya ilişkin karar, Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verildi. Mahkeme, Sivas 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 30 Kasım 2025 tarihli bilirkişi raporunu dikkate aldı. Raporda, fabrikanın iyi yönetilemediği ve değer kaybına uğradığı tespitine yer verildi.

Karar doğrultusunda, daha önce atanan kayyımlık görevinin tedbiren TMSF tarafından yürütülmesine hükmedildi. Şirket üzerindeki rehinlerin ise karar kesinleşinceye kadar devam edeceği belirtildi. Mahkeme, itiraz yolunu da açık bıraktı.

Bir dönem devler arasındaydı

1998 yılında özelleştirilen ve iş insanı Erol Evcil tarafından satın alınan SİDEMİR, yıllık 720 bin ton çelik üretim kapasitesine sahipti. Fabrika; inşaat demiri ve tel çubuk üretiminde kullanılan 100 mm ile 160 mm kare kütük üretimi gerçekleştiriyordu.

İç piyasanın yanı sıra Avrupa, Orta ve Uzak Doğu, Afrika ve Amerika’ya ihracat yapan tesis, son yaklaşık dört yıldır üretime ara vermişti. Yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle işçi çıkarmak zorunda kalan şirket, çalışan maaşlarını ödeyememiş ve biriken işçi ile kamu alacakları nedeniyle çok sayıda dava ile karşı karşıya kalmıştı.

Mahkemenin verdiği son kararla birlikte fabrikanın geleceğine ilişkin süreç TMSF yönetiminde şekillenecek.