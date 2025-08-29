Daha önce 25 Mayıs’ta düzenlenen ihalede 768 milyon 100 bin lira muhammen bedel belirlenen hastane için bu kez fiyat 600 milyon liraya indirildi.

İhale detayları

TMSF’nin duyurusuna göre, ihaleye katılmak isteyenlerin 60 milyon lira tutarında teminat sunması gerekiyor. İhale için son başvuru tarihi 16 Eylül 2025 saat 16.00 olarak açıklandı.

Kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanacağı ihale sürecinde, en yüksek teklifi veren yatırımcı Avcılar Hospital Hastanesi ve bağlı iktisadi bütünlüğün yeni sahibi olacak.

İkinci kez satış denemesi

TMSF, daha önceki satış sürecinde alıcı çıkmaması nedeniyle ihaleyi uzatmış, ancak sonuç alınamamıştı. Bu kez muhammen bedelin düşürülmesiyle yatırımcı ilgisinin artması bekleniyor.