Konfederasyon üyeleri, Ankara’da Orman Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, sendika üyelik ve istifa işlemlerinde kullanılan kağıt miktarının ve kargo süreçlerinin her yıl milyarlarca liralık maliyet oluşturduğu ifade edildi.

“Her memur için 7 sayfa kağıt israfı”

Çiftçioğlu, Türkiye’de 4 milyonu aşkın memur ve sözleşmeli personelin sendikaya üye olurken 3 nüsha üyelik, istifa ederken ise 3 nüsha istifa formu doldurduğunu belirtti.

“Her bir memurun yılda bir defa sendika değiştirmesi halinde üst yazısıyla birlikte tam 7 sayfa kağıt israfı oluyor” diyen Çiftçioğlu, bu belgelerin ilgili sendikaların genel merkezlerine kargolandığını ve milyonlarca gönderi yapıldığını söyledi.

“Sadece kargo maliyeti 1 milyar lirayı aşıyor”

Tüm kamu çalışanlarının yılda bir kez sendika değiştirmesi halinde 7 milyonu aşkın kargo çıkışı yapılacağını dile getiren Çiftçioğlu, “Bu haliyle sadece kargo maliyeti yıllık 1 milyar lirayı aşmaktadır. Kağıt israfı ise yıllık 20 milyon adetten fazladır” dedi.

Çiftçioğlu, kamu çalışanlarının yarısının sendika değiştirmesi durumunda dahi kargo maliyetinin 500 milyon lirayı, kağıt israfının ise 10 milyon adedi aşacağını; dörtte birinin değiştirmesi halinde ise 250 milyon liranın üzerinde maliyet oluşacağını kaydetti.

“Giden sadece milli servet değil, geleceğimizin nefesi”

Sendika üyelik işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılmamasının hem ekonomik hem de çevresel zarara yol açtığını savunan Çiftçioğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bu tablo karşısında susmak, milli servetin israfına ortak olmaktır, doğamızın tahribine göz yummaktır. Yıllık 1 milyar lirayı aşkın bir tutarın bütçede kalmasına, 20 milyonu aşkın kağıdın israf edilmesini engellemeye, üretim için harcanan yüz binlerce litre suyun korunmasına ve 3 binden fazla yetişkin ağacın kesilmemesine tek bir talimat yeter.”

Basın açıklaması, sendika üyelerinin Orman Genel Müdürlüğü önünde temsili bir yapay ağacı kesmesi ve hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.