Vatandaşları sahura kaldırmak için sokak sokak dolaşan davulcular, çaldıkları davullar ve söyledikleri manilerle Ramazan ruhunu yaşattı. Bu yıl davula zurna da eklenerek geleneğe farklı bir renk katıldı.

“Bu iş ata mesleğimiz”

Ramazan davulcusu Emir Çoşan, mesleğin kendileri için sadece bir iş değil, aynı zamanda bir aile geleneği olduğunu belirtti. Yıllardır Araplar Mahallesi’nde davul çaldıklarını ifade eden Çoşan, “Her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan davuluna başladık. Biz bu işe farklı bir boyut getirerek zurna da ekledik. Bu, babadan dededen gördüğümüz bir gelenek. Büyük bir hevesle sürdürüyoruz. İnşallah geleneğimiz sönmez, biz de devam ettiririz. Bu bizim ata mesleğimiz” dedi.

Muhtar da ilk sahurda davulcularla birlikteydi

Araplar Mahallesi Muhtarı Tuncay Tombuloğlu da ilk sahurda davulcularla birlikte sokaktaydı. Ramazan ayının mahallede her yıl coşkuyla karşılandığını belirten Tombuloğlu, “Geleneğimizi her yıl olduğu gibi sürdürüyoruz. Emir Coşan ve ekibi bu yıl da mahallemizde davul çalarak bizleri şenlendirecek. Türk İslam âleminin Ramazanı mübarek olsun. Yardımlaşmanın ve paylaşmanın bol olduğu bir Ramazan diliyorum” ifadelerini kullandı.

Sahur vakti çalınan davul ve söylenen maniler, mahalle sakinleri tarafından ilgiyle karşılanırken, Başkentte Ramazan’ın ilk gecesi geleneksel görüntülere sahne oldu.