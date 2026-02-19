Ramazan ayının sembollerinden olan davulcular, her yıl olduğu gibi bu yıl da sokak sokak dolaşarak maniler eşliğinde vatandaşları uyandırdı. Ancak Esenler’de gelenek, modern bir dokunuşla yeniden yorumlandı. Klasik Volkswagen Beetle (Vosvos) araçların arkasına bağlanan davullar ve kurulan ses sistemleriyle mahalle aralarında dolaşan ekip, renkli görüntülere sahne oldu.

Davul seslerini duyan vatandaşlar evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkarak hem sahur coşkusuna eşlik etti hem de o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Özellikle çocukların araçlara el salladığı anlar, Ramazan’ın manevi atmosferine sıcak bir tablo ekledi.

“Ramazan boyunca Esenler sokaklarındayız”

Vosvos’lardan yükselen maniler eşliğinde davul çalan Fikret Bayraktar, bu uygulamanın gelenek ile modernliği bir araya getirdiğini söyledi. Bayraktar, klasik araçların pandemi döneminde artan ilgisiyle birlikte bu fikrin daha da benimsendiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu Ramazan'da da diğer Ramazanlar'da olduğu gibi bazı şeylerin modernleşmesi gerektiğini düşündük ve Vosvos araçlarımızla sokaklarda Ramazan davulcusu olarak görev aldık. Biz iki yıl önce başladık ancak Esenler Belediyesi bizden çok daha önce bu uygulamayı hayata geçirmişti. İlklerin belediyesi burada da farkını gösterdi. Hem davulcu hem de klasik araç sahibi arkadaşlarımızla bir konsorsiyum oluşturmaya çalışıyoruz. Kış ayındayız, hava soğuk olabilir ama gönülleri ısıtacağımıza inanıyoruz. Vatandaşlarımız sahura hazırlanırken balkonlara çıkıyor, bizlere el sallıyor, fotoğraf çekiyor. Bu ilgi bizi daha da motive ediyor. Ramazan davulculuğu yüzyıllardır süren bir meslek. Biz de bu geleneği farklı bir yorumla yaşatıyoruz. Ramazan ayı boyunca Esenler sokaklarında olacağız."

Başlangıçta anons aracı olarak kullanılan Vosvos’ların sahur uygulamasıyla büyük ilgi gördüğünü belirten Bayraktar, birçok belediyenin de projeyi örnek aldığını ifade etti.