Sektör temsilcileri, fiyat yükselişinde döviz kurundaki hareketlilik ile üretim ve lojistik maliyetlerindeki artışın belirleyici olduğunu ifade ediyor. Son aylarda arka arkaya gelen zamlar, tütün piyasasında yeni artış beklentilerini de güçlendirmiş durumda.

Güncel Satış Fiyatları

Yeni düzenlemeyle birlikte üst segmentte yer alan bazı ürünlerin fiyatı 115 TL’ye çıktı. Aynı markanın diğer çeşitleri ise 110 TL bandına yükseldi. Marlboro grubunda ise birçok ürün 110 TL seviyesine ulaşırken, bazı alt seriler 105–108 TL aralığında konumlandı.

Diğer markalarda da benzer bir tablo dikkat çekiyor. Muratti çeşitleri 107 TL’ye yükselirken, Lark, Chesterfield ve L&M ürünleri 105 TL olarak güncellendi. Sarmalık kıyılmış tütün ürünlerinde de artış görüldü ve 50 gramlık paketlerin fiyatı 140 TL seviyesine çıktı.

Uzmanlara göre sigara fiyatlarındaki bu dalgalı seyir kısa vadede de devam edebilir. Artan maliyet baskısı ve kur hareketleri, tütün ürünlerinde yeni güncellemelerin kapıda olabileceğine işaret ediyor.