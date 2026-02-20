İçişleri Bakanlığı’nda 3 İsim Görevden Alındı

İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alındı.

Görevden alınan isimlerin yerine şu atamalar yapıldı:

Ali Çelik

Kübra Güran Yiğitbaşı

Mehmet Cangir

Hakkari Valisi Ali Çelik ile Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’nın bakan yardımcılığı görevine atanmasıyla birlikte iki ilde valilik makamlarında da yeni görevlendirmelerin yapılması bekleniyor.

Adalet Bakanlığı’nda 4 Bakan Yardımcısı Değişti

Adalet Bakanlığı’nda ise Bakan Yardımcıları Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alındı.

Yerlerine atanan isimler şöyle:

Abdullah Aydoğdu

Burak Ceyhan

Can Tuncay

Sedat Ayyıldız

Yapılan değişikliklerle birlikte iki bakanlıkta toplam yedi bakan yardımcısı görevden alınırken, yerlerine yeni isimler getirildi. Atamalar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.