İçişleri Bakanlığı’nda 3 İsim Görevden Alındı

İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alındı.

Görevden alınan isimlerin yerine şu atamalar yapıldı:

  • Ali Çelik

  • Kübra Güran Yiğitbaşı

  • Mehmet Cangir

Hakkari Valisi Ali Çelik ile Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’nın bakan yardımcılığı görevine atanmasıyla birlikte iki ilde valilik makamlarında da yeni görevlendirmelerin yapılması bekleniyor.

Adalet Bakanlığı’nda 4 Bakan Yardımcısı Değişti

Adalet Bakanlığı’nda ise Bakan Yardımcıları Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alındı.

Yerlerine atanan isimler şöyle:

Ramazan Sofraları Mercek Altında: Fahiş Fiyat ve Hijyen Denetimleri Artırıldı
Ramazan Sofraları Mercek Altında: Fahiş Fiyat ve Hijyen Denetimleri Artırıldı
İçeriği Görüntüle

  • Abdullah Aydoğdu

  • Burak Ceyhan

  • Can Tuncay

  • Sedat Ayyıldız

Yapılan değişikliklerle birlikte iki bakanlıkta toplam yedi bakan yardımcısı görevden alınırken, yerlerine yeni isimler getirildi. Atamalar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.