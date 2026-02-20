İçişleri Bakanlığı’nda 3 İsim Görevden Alındı
İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alındı.
Görevden alınan isimlerin yerine şu atamalar yapıldı:
-
Ali Çelik
-
Kübra Güran Yiğitbaşı
-
Mehmet Cangir
Hakkari Valisi Ali Çelik ile Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’nın bakan yardımcılığı görevine atanmasıyla birlikte iki ilde valilik makamlarında da yeni görevlendirmelerin yapılması bekleniyor.
Adalet Bakanlığı’nda 4 Bakan Yardımcısı Değişti
Adalet Bakanlığı’nda ise Bakan Yardımcıları Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alındı.
Yerlerine atanan isimler şöyle:
-
Abdullah Aydoğdu
-
Burak Ceyhan
-
Can Tuncay
-
Sedat Ayyıldız
Yapılan değişikliklerle birlikte iki bakanlıkta toplam yedi bakan yardımcısı görevden alınırken, yerlerine yeni isimler getirildi. Atamalar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.