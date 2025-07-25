Fuarın dördüncü gününde stantları gezerek firma yetkililerinden bilgi alan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin savunma sanayindeki ihracat ve üretim gücüne dair önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, savunma sanayinin artık sadece askeri değil ekonomik ve stratejik bağımsızlığın da temel taşlarından biri haline geldiğini vurguladı.

"8 Milyar Doları Rahatlıkla Aşacağız"

Bakan Bolat, geçen yıl savunma sanayi ürünleri ve hizmetleri ihracatında 7 milyar 150 milyon dolarlık bir seviyeye ulaşıldığını hatırlatarak, “Bu yılın ilk 6 ayında 3,5 milyar doları geçtik. İkinci yarıda ihracat daha da hızlanıyor. Allah’ın izniyle yıl sonunda 8 milyar doları rahatlıkla aşacağız” dedi.

Türkiye’nin savunma sanayi ihracatının dünya genelinde büyük takdir topladığını söyleyen Bolat, “Nereye gidersek gidelim, savunma sanayimiz övgüyle anılıyor. Bu başarı, Türk sanayisinin geneline de büyük bir itibar kazandırıyor. Savunmada başarılı olan ülke, diğer sektörlerde de güven kazanıyor” diye konuştu.

"100 Bine Yakın Kişiye İstihdam Sağlıyoruz"

Savunma sanayisinin oluşturduğu ekosistemin, ülke ekonomisine ciddi katkı sunduğunu belirten Bakan Bolat, sektördeki istihdam rakamlarının da hızla yükseldiğini kaydetti:

“Bugün savunma sanayi alanında 90 bini aşan, 100 bine yakın kişiye istihdam sağlanıyor. Yıllık 20 milyar dolarlık üretim hacmine sahip sektör, 100’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.”

Bolat, Türkiye’nin artık Avrasya bölgesinde lider savunma sanayi ülkelerinden biri olduğunu vurgularken, Türk ürünlerinin Afrika’dan Asya’ya, Orta Doğu’dan Güney Amerika’ya kadar pek çok coğrafyada tercih edildiğini söyledi.

"Savunma Sanayi Bağımsızlığımızın Teminatıdır"

Savunma sanayisinin sadece ekonomik değil, stratejik bir değer olduğunun altını çizen Bolat, “Güçlü savunma sanayi, bağımsızlığımızın teminatıdır. Etrafımızda süregelen çatışmaların ortasında Türkiye, bir istikrar adası gibi yükselmeye devam ediyor. Bunu da güçlü ordumuza, güçlü sanayimize, güçlü yönetimimize borçluyuz” ifadelerini kullandı.

"İDEF, Artık Dünya Markası"

IDEF’in geldiği noktayı “dünya markası” olarak tanımlayan Bolat, fuarın yalnızca bir tanıtım alanı değil, aynı zamanda savunma sanayi firmaları için global bir pazar yeri haline geldiğini söyledi. “Amerika’dan, Avrupa’dan, Asya’dan çok sayıda ülkenin firmaları burada yer alıyor. Bu da fuarın uluslararası etkisinin kanıtı” diye ekledi.

Hedef: Kilogram Başına 100 Dolar İhracat Geliri

Bolat, savunma sanayi ihracatında kilogram başı gelir hedefini de paylaştı:

“Şu an savunma sanayide kilogram başına ihracat 68 dolar seviyesinde. İlk hedefimiz bunu 100 dolara çıkarmak. Sonrasında ise bir üst limit yok. Teknoloji ve katma değer arttıkça bu rakam daha da yükselecek.”