Ticaret Bakanı Ömer Bolat, E-Kolay İhracat Platformu (e-kip) tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin son 18 çeyrektir kesintisiz büyüme gösterdiğini belirterek, 2024 yılı büyüme oranının reel olarak %3,2’ye ulaştığını açıkladı. Ayrıca, Türkiye’nin dolar bazında milli gelirinin 1 trilyon 322 milyar dolara yükseldiğini ve kişi başına düşen gelirin 15 bin 463 dolara ulaştığını vurguladı.

Ekonomik Büyüme ve İhracatın Rolü

Bakan Bolat, büyümenin ana motorlarının özel tüketim, ihracat ve yatırımlar olduğunu belirterek, “Özel tüketimin katkısı %2,8, net mal ve hizmet ihracatının katkısı %1,1, yatırımların katkısı ise %1 oldu” dedi. Türkiye’nin ihracat performansına da değinen Bolat, 2024 yılında mal ihracatının 262 milyar dolar, hizmet ihracatının ise 115 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, toplamda ülkeye 377 milyar dolarlık döviz girdisi sağlandığını ifade etti.

İşsizlikte 11,5 Yılın En Düşük Seviyesi

İşsizlik rakamlarına da değinen Bolat, Ocak 2024 itibarıyla işsizlik oranının %8,4’e gerilediğini ve son 21 aydır tek haneli seviyelerde korunduğunu belirtti. Türkiye genelinde toplam istihdamın 32 milyon 531 bine ulaştığını söyleyen Bolat, işsiz sayısının 3 milyon bandına gerilediğini ve önümüzdeki dönemde bu rakamın daha da düşmesini beklediklerini kaydetti.

E-Kolay İhracat Platformu ile Dijital Dönüşüm

Toplantının ana gündem maddesi olan E-Kolay İhracat Platformu (e-kip) hakkında da bilgi veren Bolat, bu platformun ihracatçılar için büyük bir kolaylık sağlayacağını ifade etti. 2020 yılında devreye alınan Kolay İhracat Platformu’nun devamı niteliğinde olan e-kip, yapay zeka destekli analizler ve 20’ye yakın uluslararası pazar yerinin verileriyle ihracatçılara rehberlik edecek.

Bakan Bolat, “Türkiye’yi ticaretin yüzyılına hazırlıyoruz. E-Kolay İhracat Platformu ile ihracatçılarımız hedef pazar analizleri yapabilecek, küresel pazarlarda daha rekabetçi olabilecek. Dijitalleşme sürecine daha hızlı uyum sağlamak için bu platformu geliştirdik” dedi.

E-ihracat süreçlerinde yol gösterici olacak e-kip, 12 ayrı modül içeriyor ve ihracatçılara pazar analizlerinden tüketici eğilimlerine kadar geniş bir bilgi akışı sunuyor. Programın, Türkiye’nin ihracat hacmini artırarak, küresel ticarette daha güçlü bir konum elde etmesine katkı sağlaması hedefleniyor.