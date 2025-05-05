Bakan Bolat, Nisan ayında yaşanan küresel ekonomik dalgalanmalara, zirai don olayının gıda fiyatları üzerindeki etkilerine ve mevsim geçişi nedeniyle giyim-ayakkabı grubu ürünlerdeki fiyat artışlarına rağmen, enflasyondaki gerileme eğiliminin korunmasının önemli bir gösterge olduğuna dikkat çekti.

Enflasyonla mücadelede uygulanan politikaların olumlu sonuç verdiğini vurgulayan Bolat, “Hedefimiz, düşük enflasyonla birlikte dengeli bir büyüme sürecini tesis ederek halkımızın refah ve satın alma gücünü artırmak, ülkemiz ekonomisini hem yurt içinde hem uluslararası alanda daha güçlü ve dirençli bir yapıya kavuşturmaktır” ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı’nın açıklaması, hükümetin fiyat istikrarını sağlama yönündeki kararlılığını bir kez daha ortaya koyarken, önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadele sürecinin kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi.