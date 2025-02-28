THY, 2023 yılında 2030'a kadar filosuna 600 yeni uçak eklemeyi planladığını duyurmuştu. Bu kapsamda, 300 uçağın Airbus’tan, diğer 300 uçağın ise Boeing’den satın alınması planlanıyordu. Boeing siparişinin 787 Dreamliner ve 737 Max modellerinden oluşacağı ifade edilmişti. Ancak, sipariş sürecinin henüz netleşmediği ve anlaşmanın tamamlanamadığı bildirildi.

Üretim Slotlarındaki Sınırlamalar Süreci Yavaşlatıyor

Londra’da düzenlenen "Turkish Airlines Holidays" lansmanında konuşan Bilal Ekşi, gecikmenin en önemli nedenleri arasında Boeing’deki üretim slotlarının sınırlı olmasını ve General Electric’in motor bakım maliyetlerindeki artışını gösterdi. Boeing ile anlaşma sağlanamaması durumunda Airbus’un alternatif bir seçenek olarak değerlendirilebileceğini de vurguladı.

Ekşi, Airbus’un da üretimle ilgili bazı zorluklar yaşadığını kabul etmekle birlikte, Boeing’deki gecikmelerin daha büyük ölçekli olduğunu belirtti. THY, geçtiğimiz yıl Airbus’a 230 uçak için taahhüt vermiş olmasına rağmen, Boeing ile hâlâ nihai bir anlaşmaya varmış değil.

Sürecin önümüzdeki aylarda nasıl ilerleyeceği merakla beklenirken, THY’nin filosunu genişletme planlarında Boeing’in gecikmelerinin nasıl bir etki yaratacağı sektör tarafından yakından takip ediliyor.