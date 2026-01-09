AJet’ten yapılan açıklamada, İran’daki gelişmeler gerekçe gösterilerek 9 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi günleri Tahran’a yapılması planlanan toplam 6 seferin iptal edildiği bildirildi. Açıklamada, yolcuların seferlerin güncel durumuna ilişkin bilgilendirildiği belirtildi.

Türk Hava Yolları ise aynı tarihlerde Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine yapılması planlanan toplam 17 seferin iptal edildiğini açıkladı. THY tarafından yapılan duyuruda, yolcuların uçuş durumlarını Türk Hava Yolları’nın resmi internet sitesi üzerinden takip edebilecekleri ifade edildi.

Her iki hava yolu şirketi de iptallerin İran’da yaşanan bölgesel gelişmeler nedeniyle alındığını vurguladı.