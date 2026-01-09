Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazar gününden itibaren hava sıcaklıklarının 8-10 derece birden düşeceğini, pazar gecesinden itibaren ise kar yağışının etkili olmasının beklendiğini açıkladı.

Lodos Fırtınaya Dönüşecek

AKOM’un son hava tahminlerine göre, lodos rüzgarının bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması, cumartesi akşam saatlerinden (18.00) itibaren ise fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgar hızının 40-75 km/s, gece saatlerinden (23.00) sonra ise kısa süreli hamlelerle 60-90 km/s seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Fırtına ile birlikte İstanbul genelinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.

Sıcaklıklar Hızla Düşecek

Pazar öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların hızla düşeceği, kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor. Çarşamba sabahına kadar sıcaklıkların eksi 1 ile 4 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Yüksek Kesimlere Kar Yağışı Geliyor

AKOM açıklamasında, pazar akşamından itibaren karla karışık yağmur, İstanbul’un yüksek kesimlerinde ise kar yağışı görüleceği belirtildi. Pazartesi sabah saatlerinden (05.00) itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Vatandaşlara Uyarı: Tedbirli Olun

Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtına ve kuvvetli yağışlar nedeniyle;

Ağaç ve direk devrilmesi

Çatı ve tabela uçması

Baca gazı zehirlenmesi

Kara, deniz ve hava ulaşımında aksamalar

Yollarda su birikintileri, su baskınları ve kıyı seli Yılbaşında hava nasıl olacak? Yurtta soğuk ve yağışlı hava etkisini artırıyor İçeriği Görüntüle

gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Ayrıca pazar gecesinden itibaren beklenen kar yağışı ve buzlanma riskine karşı İstanbulluların gerekli önlemleri alması yönünde uyarı yapıldı.