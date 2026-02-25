ATO Congresium’da düzenlenen Geleneksel MÜSİAD Ankara İftarı’nda konuşan Yılmaz, Ramazan ayının birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni ederek küresel sistemde yaşanan dönüşüme dikkat çekti. Dünyada uluslararası kuralların zayıfladığı, korumacılığın arttığı ve jeopolitik gerilimlerin yükseldiği bir dönemden geçildiğini ifade eden Yılmaz, ekonomik güç dağılımındaki değişimin siyasi gerilimleri de beslediğini dile getirdi.

Belirsizliklerin arttığı bu süreçte ülkelerin iç cephelerini güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, öngörülebilirliğin azaldığı bir dünyada daha öngörülebilir ve ihtiyatlı politikaların önem kazandığını kaydetti. Türkiye’nin orta ve uzun vadeli hedeflerini bu gerçeklik çerçevesinde belirlediğini ve programını kararlılıkla uyguladığını söyledi.

“Dünyanın iki katı büyüdük”

Pandemi sonrası döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, 2020-2024 döneminde dünya ekonomisinin 100’den 115’e yükseldiğini, aynı dönemde Türkiye ekonomisinin ise 100’den 130’a çıktığını belirterek, “Dünyanın yaklaşık iki katı oranında büyüme kaydettik. Reel ekonomi tarafında güçlü bir performans ortaya koyduk” dedi.

Ancak bu süreçte finansal istikrarsızlıklar yaşandığını ve enflasyonun yükseldiğini ifade eden Yılmaz, şu anda temel önceliğin enflasyonu düşürmek ve makro finansal istikrarı güçlendirmek olduğunu belirtti. 2024 Mayıs ayında yüzde 75,5 seviyelerine çıkan enflasyonun yaklaşık 45 puan gerilediğini aktaran Yılmaz, temel mallarda enflasyonun yüzde 17’lere kadar düştüğünü, kira ve eğitim gibi kalemlerde de iyileşme gözlendiğini söyledi.

“2026’da finansa erişim daha olumlu olacak”

Yılmaz, 2026 yılının özel sektör açısından finansa erişimde daha olumlu bir yıl olacağını ifade ederek, makro istikrarın güçlendirilmesiyle bu sürecin destekleneceğini kaydetti. Enflasyon ve faizlerde düşüş eğiliminin başladığını dile getiren Yılmaz, selektif politikalarla reel sektörün desteklenmeye devam ettiğini, özellikle emek yoğun sektörlerin yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını vurguladı.

Ekonomi 1,5 trilyon doları aşacak

Türkiye ekonomisinin büyüklüğüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, ekonominin ilk kez 1,5 trilyon dolar seviyesini aşmasının beklendiğini söyledi. Kişi başına gelirin 18 bin dolar seviyelerine yaklaşacağını ifade eden Yılmaz, Türkiye’nin nominal dolar bazında dünyanın 16’ncı, satın alma gücü paritesine göre ise 11’inci büyük ekonomisi konumunda olacağını dile getirdi.

Para ve maliye politikalarının eşgüdüm içinde yürütüldüğünü belirten Yılmaz, Orta Vadeli Program çerçevesinde bütüncül bir politika seti uygulandığını kaydetti. Yapısal dönüşümler ve arz yönlü politikaların da sürecin önemli bir parçası olduğunu ifade eden Yılmaz, kamu, özel sektör ve sivil toplumun iş birliğiyle Türkiye’nin “Türkiye Yüzyılı” hedeflerine ulaşacağına inandığını sözlerine ekledi.