THY, yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı. Havayolu şirketinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Değerli yolcularımız, İstanbul’da beklenen şiddetli hava şartları nedeniyle 19 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Havalimanı’ndan (IST) kalkan ve İstanbul Havalimanı’na varan bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuzun durumunu kontrol etmek ve iade veya yeniden rezervasyon seçenekleriniz hakkında bilgi edinmek için lütfen uçuş numaranızı veya rotanızı girerek uçuş durumunuzu takip ediniz" denildi.