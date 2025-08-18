623 KM NET MENZİL

Daha önce yaklaşık 600 kilometre menzil sunacağı duyurulan T10F’nin WLTP standartlarına göre net menzili 623 kilometre olarak açıklandı. Bu rakam, Tesla Model Y’nin Long Range versiyonuna göre 37 kilometre daha fazla. Böylece T10F, sürücülere uzun yolculuklarda şarj endişesi yaşamadan seyahat etme imkânı sunuyor.

TASARIM VE TEKNOLOJİ

C-segment fastback formunda tasarlanan T10F, aerodinamik hatları, bumerang formundaki LED gündüz farları ve lale yaprağını andıran ön ızgarasıyla öne çıkıyor. İç mekânda ise 41,3 inçlik devasa tek parça ekran kullanıcıları karşılıyor. Bu panel; 12,3 inç dijital gösterge, 29 inç panoramik multimedya ekran ve 8 inç kontrol ekranını tek bir tasarımda birleştiriyor.

Ayrıca Togg’un Trumore uygulaması sayesinde araç uzaktan kontrol edilebiliyor. V2L (Vehicle to Load) teknolojisi sayesinde ise T10F, ihtiyaç halinde elektrikli cihazlara güç aktarabiliyor.

PERFORMANS SEÇENEKLERİ

RWD (Tek motorlu) : 160 kW (218 PS), 0-100 km/s hızlanma ~7,2 saniye

AWD (Çift motorlu): 320 kW (435 PS), 0-100 km/s hızlanma ~4,5 saniye Yabancı Plakalı Araçlara Türkiye’de Kasko Dönemi Başladı İçeriği Görüntüle

GÜVENLİK VE SÜRÜŞ DESTEKLERİ

T10F, 7 hava yastığı, adaptif hız sabitleme, şerit takip asistanı, kör nokta uyarı sistemi, trafik işareti tanıma, 360 derece kamera ve otomatik park desteğini standart olarak sunuyor. Bunun yanı sıra “Rush Hour Pilot” özelliği ile yoğun trafikte saatte 15 km hıza kadar otonom sürüş desteği sağlıyor.

Yerli üretim Togg T10F, yüksek menzili, güçlü performansı, teknolojik donanımları ve güvenlik özellikleriyle sadece Türkiye’de değil, global pazarda da Tesla başta olmak üzere rakiplerine güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.