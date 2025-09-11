Arnavutköy’de göl kıyısında gözlenen yoğun renk değişimi ve köpükler dronla havadan görüntülendi. İstanbul’un en önemli su rezervlerinden birinde yaşanan olağan dışı manzara, “gölde kirlilik mi var?” sorusunu akıllara getirdi.

“Bu Manzara Yaz Aylarının Klasik Görüntüsü”

23 yıldır Terkos Gölü’ne geldiğini söyleyen Mustafa Taşdelen, durumun olağan olduğunu belirterek endişeleri yatıştırdı:

“Sudaki yeşil renk yaz aylarında çoğunlukla meydana geliyor, köpürme de normal. Buranın halkı bu görüntülere alışkın. Herhangi bir atık yok. Eğer bir atık varsa göldeki teknelerden kaynaklı olabilir ama bu da kesin değil. Dalga çıktığında zaten ortadan kaybolur. Tedirgin olunacak bir durum yok.”