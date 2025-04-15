Gelişen dijital altyapılar, artan enerji ihtiyacı ve sürdürülebilir kaynak yönetimi gibi dinamiklerin belirlediği yeni dünya düzeninde, güçlü iş birlikleri her zamankinden daha büyük bir önem kazanmış durumda. Tera Holding ve White Bridge Global’in attığı bu stratejik adım da çağın ihtiyaçlarına yanıt verecek, teknoloji odaklı ve yüksek katma değerli projeleri hayata geçirmeye odaklanıyor.

Bu çerçevede Dubai merkezli olarak kurulması planlanan yeni ortak girişim, özellikle veri merkezleri, enerji yatırımları, petrol ve madencilik gibi alanlara odaklanacak. Yatırımların odak noktası; dijital dönüşüm, enerji verimliliği, altyapı modernizasyonu ve sürdürülebilir büyüme olacak. İki şirketin küresel tecrübesi ve finansal gücü sayesinde, bu alanlarda somut ve ölçülebilir başarı hikâyeleri yaratılması hedefleniyor.

Yeni ortaklığın resmi duyurusu, 15 Nisan 2025 tarihinde Four Seasons Bosphorus Hotel İstanbul’da düzenlenen bir basın toplantısı ve imza seremonisi ile gerçekleştirildi. İş dünyasından önemli isimlerin, yatırımcıların ve medya mensuplarının katılımıyla gerçekleşen bu özel etkinlik, aynı zamanda gelecek dönem projelerinin kamuoyu ile ilk kez paylaşılacağı bir buluşma niteliğinde oldu.

Güçlü Vizyonlar, Ortak Hedefler

İş birliğinin mimarlarından olan Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Emre Tezmen ve White Bridge Global Yönetim Kurulu Başkanı Gentry Thomas Beach, yeni ortaklığın temel felsefesini “Değer Yaratma Odaklı Stratejik Yatırım” olarak tanımlıyor.

Ekovitrin Dergisi Genel yayın Yönetmeni Şeref Özata, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile

Emre Tezmen, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı:

“White Bridge Global ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik ortaklık, yalnızca iki şirketin değil, aynı zamanda sektörlerin ve bölgelerin geleceğini şekillendirme potansiyeline sahip. Sınırların kalktığı, dijitalin hüküm sürdüğü yeni ekonomik düzende, sürdürülebilirlik, teknoloji ve altyapı yatırımları her zamankinden daha kritik. Bu güçlü sinerjiyle, sürdürülebilir, yenilikçi ve yüksek etki yaratan projelere imza atacağımıza inancım tam.”

Gentry Thomas Beach, White Bridge Global Yönetim Kurulu Başkanı:

“Global perspektife sahip bu iş birliğiyle, yatırım yapılan her alanda uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyoruz. Tera Holding’in vizyoner yaklaşımı, operasyonel tecrübesi ve finansal gücü sayesinde; dijital altyapıdan enerjiye, doğal kaynaklardan yeni nesil teknolojilere kadar geniş bir yelpazede fark yaratacağız. Bu iş birliği yalnızca bugünü değil, geleceği de planlayan bir yapı.”

Geleceğe Açılan Yeni Bir Kapı

Bugün gerçekleştirilen basın toplantısı, bu değerli ortaklığın kamuoyu ile paylaşılmasına vesile olmuş ve gelecek dönemlerde hayata geçirilecek iş birliklerinin ilk adımı niteliğinde. Her iki taraf da bu süreci sadece ticari bir ortaklık değil, aynı zamanda bilgi paylaşımı, teknoloji transferi ve sürdürülebilir kalkınma açısından bir fırsat olarak konumlandırılıyor.